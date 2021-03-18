18 Mart 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Artvin'de köy yangını! Bakan Kurum: 6 ay içerisinde yaraları saracağız

Artvin'de köy yangını! Bakan Kurum: 6 ay içerisinde yaraları saracağız

Son dakika haberi... Bakan Kurum: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla 'de yanan 60 evin yerine 6 ay içerisinde ahırları ile birlikte yenilerini inşa ederek yaraları saracağız. Artvin Valiliğimize vatandaşlarımızın zararlarının karşılanması için ayrıca 1 milyon lira destek sağlayacağız.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.03.2021 Güncelleme Tarihi: 18.03.2021
ABONE OL
Artvin'de köy yangını! Bakan Kurum: 6 ay içerisinde yaraları saracağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde yanan 60 evin yerine 6 ay içerisinde ahırlarıyla birlikte yenilerini inşa edeceklerini bildirdi.



Bakan Kurum, Twitter hesabından Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyündeki yangına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Kurum, evleri yanan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerimi ileterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla yanan 60 evin yerine 6 ay içerisinde ahırları ile birlikte yenilerini inşa ederek yaraları saracağız. Devletimiz milletimizin emrindedir. Bugün itibarıyla hasar tespit çalışmalarımızı başlattık. TOKİ Başkanlığımız eliyle evlerimizi inşa edeceğiz. Artvin Valiliğimize vatandaşlarımızın zararlarının karşılanması için ayrıca 1 milyon lira destek sağlayacağız" ifadesini kullandı.

Artvinde köy yangını! Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı ARTVİN'DE KÖY YANGINI! FELAKETİN BOYUTU GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA