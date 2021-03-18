Abdullah Ağar’dan önemli tespit! ABD - Rusya geriliminin nedeni Türkiye ile ilişkiler

BAÜ Öğretim Üyesi Abdullah Ağar şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'nin, ABD ve Rusya arasında son derece büyük bir gerginliğe ve çekişmeye sebebiyet verdiğini düşünüyorum. Yani ABD, Türkiye ile geliştirmiş olduğu ilişkiler nedeniyle Rusya'ya çok kızgın. Hatta ortaya çıkan bu sert söylemlerin arkasında da bu var çünkü ABD'nin açıklamalarının içinde Rusya'nın bir NATO ülkesini NATO'dan kopartmakla suçladığını görüyorum.

''ABD RUSYA'YA SON DERECE KIZGIN''

Bunların içinde nükleer santralle ilgili anlaşmalar, savunma sanayiinde S-400'ler başta olmak üzere yapılan anlaşmalar ve sahada yapılan anlaşmalar yani ortaya çıkan iş birlikleri. Yani Türkiye şu an ABD ekseninden ve güdümünden çıkmış, zor da olsa Rusya ile ilişki geliştirebiliyor. Bu durum ABD'nin istemeyeceği bir şey ve bence bu noktada ABD, Rusya'ya son derece kızgın.