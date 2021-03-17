17 Mart 2021, Çarşamba
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Haberler Dünya Haberleri ABD Başkanı Biden Batı'nın gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi: Göçmenlere 'buraya gelmeyin' uyarısı!

ABD Başkanı Biden Batı'nın gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi: Göçmenlere 'buraya gelmeyin' uyarısı!

Son dakika haberleri... Başkanı , sınırında sayıları her geçen gün artan yasa dışı göçmenlere ilişkin, "Göçmenlere net bir şekilde şu mesajı verebilirim; buraya gelmeyin. Şehrinizi, kasabanızı ya da toplumunuzu bırakmayın." dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.03.2021
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ABD Başkanı Biden Batı'nın gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi: Göçmenlere 'buraya gelmeyin' uyarısı!

, eyaletine yaptığı ziyaret sırasında sunucusu Stephanopoulos'a mülakat verdi.



Son günlerde sınırında yaşanan yasa dışı göçmen krizine yönelik soruları yanıtlayan Biden, "Göçmenlere net bir şekilde şu mesajı verebilirim; buraya gelmeyin. Şehrinizi, kasabanızı ya da toplumunuzu bırakmayın." ifadelerini kullandı.

"SON 2 YILDIR, 2019 VE 2020'DE DE BİR ARTIŞ VARDI"
Biden, ülkeye gelen yasa dışı göçmenlerin birçoğunu geri gönderdiklerini söylerken, Stephanopoulos, "Göçmen geçişlerindeki bu artışı tahmin etmemek bir hata mıydı?" diye sordu. Biden, bu soruya "Her şeyden önce şunu bilmelisiniz ki son 2 yıldır, 2019 ve 2020'de de bir artış vardı." yanıtını verdi.



Stephanopoulos'un Meksika sınırındaki durumunun kötüleşme ihtimalini sorması üzerine de Biden, "Evet, bu olabilir." dedi.

"BENCE BU İŞİN SONUNDA CUOMO YARGILANACAK"
Biden, Valisi 'ya yönelik son dönemde gündeme gelen taciz iddialarına değinen Stephanopoulos'un "Biliyorum Cuomo'ya yönelik soruşturmanın sürmesini istiyorsunuz. Bu soruşturma sonunda Cuomo suçlu bulunursa sizce istifa etmeli mi?" sorusuna "Evet etmeli. Bence bu işin sonunda Cuomo yargılanacak da." karşılığını verdi.

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