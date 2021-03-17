BİR TÜRK DÜNYAYA BEDELDİR SÖZÜNÜN HİKAYESİ

Demirtaş'ın bu ifadelerde tiye aldığı söz, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Bir Türk dünyaya bedeldir." sözü oldu.

Mustafa Kemal, Kastamonu ziyaretinde bir kışlayı ziyaretinde bir levhada "Bir Türk on düşmana bedeldir." yazdığını görür.

Yazıyı okuyunca kısa süre düşünen Atatürk, "Hayır, hayır" der ve "Bir Türk dünyaya bedeldir." ifadelerini kullanır.