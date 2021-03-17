Terörden tutuklu Selahattin Demirtaş Mustafa Kemal Atatürk'ün sözüyle dalga geçti! Gözler CHP ve İYİ Parti'de
Terör destekçisi HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Bir Türk dünyaya bedeldir" sözünü tiye aldı. Sözce milliyetçi İYİ Parti ve Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu CHP'nin ortakları Demirtaş'a ne cevap vereceği merak konusu oldu.
HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, terör örgütü PKK ile arasındaki bağın ortaya çıkmasının ardından tutuklanmıştı. Mahkeme heyeti karşısına çıkan Demirtaş, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Bir Türk dünyaya bedel" sözüyle damga geçti.
"BİR KÜRT JÜPİTER'E BEDELDİR FİLAN..."
Selahattin Demirtaş, "Kürdüm, anavatanım Kürdistan'dır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Bütün kimliklerimle barışığım. Öyle bir Kürt Jüpiter'e bedeldir filan da demiyorum. Ama siz milliyetçisiniz. Peki milletini sevmek bu mudur? Yanlış yaptınız, zarar verdiniz Türkiye'ye." ifadelerini kullandı.
BİR TÜRK DÜNYAYA BEDELDİR SÖZÜNÜN HİKAYESİ
Demirtaş'ın bu ifadelerde tiye aldığı söz, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Bir Türk dünyaya bedeldir." sözü oldu.
Mustafa Kemal, Kastamonu ziyaretinde bir kışlayı ziyaretinde bir levhada "Bir Türk on düşmana bedeldir." yazdığını görür.
Yazıyı okuyunca kısa süre düşünen Atatürk, "Hayır, hayır" der ve "Bir Türk dünyaya bedeldir." ifadelerini kullanır.
GÖZLER CHP VE İYİ PARTİ'DE
Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözleriyle dalga geçen Selahattin Demirtaş'a HDP ile ittifak içerisinde olan CHP ve İYİ Parti'nin nasıl cevap vereceği merak konusu oldu.
Gözler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e çevrildi.
SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ
Terör suçlusu Demirtaş'ın skandal sözlerine sosyal medya kullanıcıları büyük tepki gösterdi.
İşte tepkilerden bazıları: