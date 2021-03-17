17 Mart 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Terörden tutuklu Selahattin Demirtaş Mustafa Kemal Atatürk'ün sözüyle dalga geçti! Gözler CHP ve İYİ Parti'de

Terörden tutuklu Selahattin Demirtaş Mustafa Kemal Atatürk'ün sözüyle dalga geçti! Gözler CHP ve İYİ Parti'de

Terör destekçisi HDP'nin eski Eş Genel Başkanı , 'ün "" sözünü tiye aldı. Sözce milliyetçi İYİ Parti ve Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu CHP'nin ortakları Demirtaş'a ne cevap vereceği merak konusu oldu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.03.2021 Güncelleme Tarihi: 17.03.2021
ABONE OL
Terörden tutuklu Selahattin Demirtaş Mustafa Kemal Atatürk'ün sözüyle dalga geçti! Gözler CHP ve İYİ Parti'de

HDP'nin eski Eş Genel Başkanı , terör örgütü PKK ile arasındaki bağın ortaya çıkmasının ardından tutuklanmıştı. Mahkeme heyeti karşısına çıkan Demirtaş, 'ün "Bir Türk dünyaya bedel" sözüyle damga geçti.

"BİR KÜRT JÜPİTER'E BEDELDİR FİLAN..."

Selahattin Demirtaş, "Kürdüm, anavatanım Kürdistan'dır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Bütün kimliklerimle barışığım. Öyle bir Kürt Jüpiter'e bedeldir filan da demiyorum. Ama siz milliyetçisiniz. Peki milletini sevmek bu mudur? Yanlış yaptınız, zarar verdiniz Türkiye'ye." ifadelerini kullandı.

BİR TÜRK DÜNYAYA BEDELDİR SÖZÜNÜN HİKAYESİ

Demirtaş'ın bu ifadelerde tiye aldığı söz, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Bir Türk dünyaya bedeldir." sözü oldu.

Mustafa Kemal, Kastamonu ziyaretinde bir kışlayı ziyaretinde bir levhada "Bir Türk on düşmana bedeldir." yazdığını görür.

Yazıyı okuyunca kısa süre düşünen Atatürk, "Hayır, hayır" der ve "Bir Türk dünyaya bedeldir." ifadelerini kullanır.

GÖZLER CHP VE İYİ PARTİ'DE

Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözleriyle dalga geçen Selahattin Demirtaş'a HDP ile ittifak içerisinde olan CHP ve İYİ Parti'nin nasıl cevap vereceği merak konusu oldu.

Gözler CHP Genel Başkanı ve İYİ Parti Genel Başkanı 'e çevrildi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Terör suçlusu Demirtaş'ın skandal sözlerine sosyal medya kullanıcıları büyük tepki gösterdi.

İşte tepkilerden bazıları:

Millet İttifakı'nda imza çatlağı! MİLLET İTTİFAKI'NDA İMZA ÇATLAĞI!
CHP ve HDP neden ortak açıklama yapmadı? CHP VE HDP NEDEN ORTAK AÇIKLAMA YAPMADI?
CHP'nin HDP tutarsızlığı! CHP'NİN HDP TUTARSIZLIĞI!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA