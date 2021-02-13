CHP HDP ittifakını neden gizli tutmak istiyor? CHP ve HDP neden ortak açıklama yapmadı?

Siyasetin yeni tartışma konusu HDP ile görüntü vermek istemeyen CHP’nin tutumu oldu. HDP, Millet İttifakı partileriyle ilişkilerini güçlendirmek için görüşmelerine devam ediyor. Bu kapsamda HDP’nin ikinci durağı CHP oldu. Daha önce görüştüğü partilerle ortak açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu, HDP’nin isteğiyle bu kez sessiz kaldı. Söylemleri bir eylemleri benzer birbirini tamamlayan ya da tekrar eden açıklamaları da var ama her şeye rağmen ortaklığı gizliyorlar. Peki bu işbirliğinin arkasında ne var? İttifak neden gizleniyor? A Haber’in hazırladığı CHP-HDP ittifakının perde arkasını anlatan analiz haber geliyor ekranlarınıza...

2015 seçimlerinin ardından en problemli ve çok tartışılan konusu haklı olarak CHP'nin HDP ile yaptığı gizli ittifak oldu. Bu ittifakı CHP bazen üstleniyor bazen de üstlenmiyor. Çünkü HDP'nin sadece CHP'nin değil dünyanın terör örgütü olarak nitelediği PKK'yla ilişkisi çok açık. CHP bu gerçeği bile bile HDP'ye güç veriyor, önünü açıyor.

Siyasetin gündeminde yoğun biçimde CHP-İYİ Parti ve HDP ilişkisi tartışılıyorsa bunun en önemli nedeni bu partiler arasındaki gizli kapaklı ilişkidir. Ortada toplum önünde savunulamayacak, üstlenilemeyecek bir durum var ki bu ilişki gizli götürülmek isteniyor. Terör örgütü PKK'ya silah bıraktıracağını söylüyordu HDP "barış" diyordu. Kardeşlikten söz ediyordu ama verdiği hiçbir sözü tutamadı. Tutamadığı gibi PKK'ya güç verdi. En büyük destekçisi ise CHP'ydi. CHP'nin en önemli hedefi her zaman HDP'nin barajı geçmesi oldu...

CHP geleneğinin yakın tarihine bakılsa, HDP-PKK hattıyla kurulan ilişkilerin, hem CHP'ye hem de topluma ağır bedeller ödettiği görülür. Yıl 1991. O zamanlarda bugünkü CHP'yi kısa adı SHP olan Sosyal Demokrat Halkçı Parti, bugünkü HDP'yi ise kısa adı hep olan Halkın Emek Partisi temsil ediyordu. SHP, HEP'i Meclis'e taşıdı.

O tarihten sonra SHP kan kaybetmeye başladı ama daha kötü olansa bu sürecin sonunda yaşananlar PKK'ya yaradı. Bu da ülkeye büyük zarar verdi. Aynı sonucu 7 haziran 2015 seçimleri sonrasında da gördük.

CHP desteğiyle yüzde 13 oy alarak Meclis'e giren HDP güç kazandı ama şiddete karşı tavır koymadığı gibi siyasi başarısını da götürüp adeta Kandil'e teslim etti. Terör baronları da çukur eylemleriyle bölgeyi kan gölüne döndürdü.

2015 seçimlerinin ardından CHP-HDP yakınlaşması her geçen gün daha perçinleşti. 24 haziran 2018 seçimlerinde HDP'yi Meclis'e taşıyan CHP, son yerel seçimlerde HDP ile ittifak yaptı.

CHP, 31 mart yerel seçimlerinde Millet İttifakı adı altında diğer partilerle birlikte hareket etti. Bu sayede Ankara, İstanbul, Antalya ve Adana gibi büyükşehir belediyelerini kazandı. HDP ile yapılan ittifak ve işbirliği kamuoyundan hep gizlenmeye çalışıldı.

Yerel seçimlerdeki kazanımdan güç alan HDP ise sık sık şeffaf ittifak çağrısı yaparak Millet İttifakı bileşenlerini zor duruma düşürdü. Son tartışma ise HDP'nin CHP'yi ziyaretiyle başladı.

Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu her ziyaret sonrası parti liderleriyle yaptığı görüşmenin ardından kameraların karşısına geçer ve soruları yanıtlardı. Bu kez durumu farklı oldu. CHP-HDP görüşmesinde yeni anayasa ve AİHM'in Demirtaş kararını görüşüldü.

İşte siyasetin yeni tartışma konusu olan bu görüntü akıllara şu malum tiyatroyu getirdi. Terörden yargılanan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kitabından uyarlanan tiyatrodan bahsediyoruz.

Selahattin Demirtaş'ın yazdığı oyun ile ilgili tartışmalar, tiyatro sanatçılarının performansıyla değil, izleyici koltuklarında ön sırada oturanlarla ilgiliydi. ünkü asıl oyun, tiyatro orada oynanıyordu.

Salonda ön sırada CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, CHP'nin Başkanı'nın eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, İBB Başkanı'nın eşi Dilek İmamoğlu, sinema sanatçısı Kadir İnanır, HDP Eş Başkanı Pervin Buldan ve HDP'li Sırrı Süreyya önder yan yana sıralanmıştı.

İşte tartışmalar neden olan bu tiyatroda en dikkat çeken çıkış da Özgür Özel'den gelmişti. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'i sakladığı biri daha vardı o fotoğraf karesinde çünkü tiyatroda ön sırada oturan dört değil, beş kadın var. Fotoğraftaki beşinci kadın HDP Eş Başkanı Pervin Buldan. CHP Sözcüsü özgür özel onu saymıyordu, gizlemeye çalışlıyordu.

CHP'nin HDP'yle kurduğu ilkesiz ittifakın nelere yol açacağını önümüzdeki süreçte çok daha net göreceğiz. Çünkü ittifak konusunda kamuoyunun yanıtını beklediği çok soru var.