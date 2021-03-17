Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresi üzerinden Türkiye'nin 17 Mart 2021 koronavirüs tablosunu (Kovid-19) duyurdu.

Türkiye'de son 24 saatte 167 bin 526 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 912 kişinin testi pozitif çıktı, 73 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 1484 oldu, 17 bin 161 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 752 bin 23'e yükseldi.

GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU