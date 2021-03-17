Son dakika: Sağlık Bakanlığı 17 Mart 2021 Kovid-19 tablosu | Türkiye'de koronavirüs vefat ve vaka sayısında son durum
Son dakika haberi...Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresinden Türkiye'nin 17 Mart 2021 tarihine ait koronavirüs tablosunu (Kovid-19) açıkladı. Peki, Türkiye'de Covid-19'dan kaç kişi vefat etti, Türkiye'de vaka sayısı ne kadar oldu? İşte Türkiye'de koronavirüs vefat ve vaka sayısında son durum....
Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresi üzerinden Türkiye'nin 17 Mart 2021 koronavirüs tablosunu (Kovid-19) duyurdu.
Türkiye'de son 24 saatte 167 bin 526 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 912 kişinin testi pozitif çıktı, 73 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta 1484 oldu, 17 bin 161 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 752 bin 23'e yükseldi.
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