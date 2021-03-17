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Son dakika: Sağlık Bakanlığı 17 Mart 2021 Kovid-19 tablosu | Türkiye'de koronavirüs vefat ve vaka sayısında son durum

Son dakika haberi... covid19.saglik.gov.tr web adresinden 'nin 17 Mart 2021 tarihine ait koronavirüs tablosunu (-19) açıkladı. Peki, Türkiye'de Covid-19'dan kaç kişi vefat etti, Türkiye'de vaka sayısı ne kadar oldu? İşte Türkiye'de koronavirüs vefat ve vaka sayısında son durum....

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Giriş Tarihi: 17.03.2021 Güncelleme Tarihi: 17.03.2021
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı 17 Mart 2021 Kovid-19 tablosu | Türkiye'de koronavirüs vefat ve vaka sayısında son durum

covid19.saglik.gov.tr web adresi üzerinden 'nin 17 Mart 2021 koronavirüs tablosunu (-19) duyurdu.

Türkiye'de son 24 saatte 167 bin 526 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 912 kişinin testi pozitif çıktı, 73 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 1484 oldu, 17 bin 161 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 752 bin 23'e yükseldi.

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