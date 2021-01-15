İngiltere'den dikkat çeken analiz: SİHA'lara bir övgü daha: Türkiye'den ders almalıyız

"TÜRKİYE'DEN DERS ALMALIYIZ"

İngiltere'nin, kendi üretimi olan İHA ve SİHA'lara yönelmesinde örnek alacağı tasarımların Bayraktar TB2'lerden ilham alması gerektiğinin altını çizen Journal, "Türkiye'den ders alınması" gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin, ABD'nin kendisine drone ihraç etmeme tehditleri boyun asmayarak kendi drone teknolojisini geliştirmesinin, önlenemez yükselişini başlattığına da yer veren analiz, Türk SİHA teknolojisinin dünya çapında ses getiren başarısını da gözler önüne serdi.

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