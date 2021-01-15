İngiltere'den dikkat çeken analiz: SİHA'lara bir övgü daha: Türkiye'den ders almalıyız
Türkiye’nin yerli ve milli İnsansız Hava Aracı teknolojisi, Batı’ya parmak ısırtmaya devam ediyor. Bayraktar TB2’nin sahalarda elde ettiği başarılarla birbiri ardına gelen analizler, dünya çapındaki savunma devlerinin Türk teknolojisinden ne kadar etkilendiğini de kanıtlar nitelikte. Bu kez de İngiltere cephesinde yayınlanan yeni bir analiz, Türkiye’nin İHA teknolojinden ders alınması gerektiğini söyledi.
Azerbaycan'ın, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ işgalinde Türk SİHA'larının da büyük yardımıyla elde ettiği zafer, uluslararası savunma çevrelerinde büyük yankı uyandırdı.
TÜRKİYE'NİN TASARIM HARİKALARI
Yerli ve milli üretim Bayraktar TB2'lerin Dağlık Karabağ'da gösterdiği başarı, Türk drone teknolojisinin ulaştığı üst düzey ilerlemeyi de gözler önüne serdi. Türk İHA ve SİHA'larının sahalarda kaydettiği başarı oranı, her analizde incelenirken, İnsansız Hava Araçları tasarım harikası olarak nitelendirilmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz gün Washington Times'ta yayınlanan övgü dolu yazıdan sonra bir diğer analiz de İngiltere'nin önemli savunma sanayi sitesinden geldi. UK Defence Journal'da yayınlanan makalede,Türk drone teknolojisinin başarılarından bahsetti.
DÜNYA DEVLERİNİN GÖZÜ TÜRKİYE'DE
İngiltere'nin, giderek gelişen SİHA teknolojine ayak uydurmasının gerektiğini irdeleyen analizde, ülkenin gözünü Azerbaycan'ın zaferinde büyük payı olan Türk SİHA'larına dikmesi tavsiye ediliyor. Türkiye'nin İnsansız Hava Aracı üretiminde benimsediği tasarımın, uzun süreler boyunca düşman mevzileri üzerinde gezinme yeteneğine sahip olmasına ve yıpranmaya karşı daha dayanıklı kalmasına olanak verdiğini aktaran analizde, Türk SİHA'larının sahada taktiksel üstünlük sergilediğinden de bahsedildi.
"TÜRKİYE'DEN DERS ALMALIYIZ"
İngiltere'nin, kendi üretimi olan İHA ve SİHA'lara yönelmesinde örnek alacağı tasarımların Bayraktar TB2'lerden ilham alması gerektiğinin altını çizen Journal, "Türkiye'den ders alınması" gerektiğini vurguladı.
Türkiye'nin, ABD'nin kendisine drone ihraç etmeme tehditleri boyun asmayarak kendi drone teknolojisini geliştirmesinin, önlenemez yükselişini başlattığına da yer veren analiz, Türk SİHA teknolojisinin dünya çapında ses getiren başarısını da gözler önüne serdi.