15 Ocak 2021, Cuma
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İngiltere'den dikkat çeken analiz: SİHA'lara bir övgü daha: Türkiye'den ders almalıyız

’nin yerli ve milli  teknolojisi, ’ya parmak ısırtmaya devam ediyor. ’nin sahalarda elde ettiği başarılarla birbiri ardına gelen analizler, dünya çapındaki savunma devlerinin Türk teknolojisinden ne kadar etkilendiğini de kanıtlar nitelikte. Bu kez de  cephesinde yayınlanan yeni bir analiz, Türkiye’nin İHA teknolojinden ders alınması gerektiğini söyledi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.01.2021
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İngiltere'den dikkat çeken analiz: SİHA'lara bir övgü daha: Türkiye'den ders almalıyız

Batılı güçler birer birer, yüzünü 'nin İHA ve sistemlerine çeviriyor.

'ın, 'ın işgalinde Türk SİHA'larının da büyük yardımıyla elde ettiği zafer, uluslararası savunma çevrelerinde büyük yankı uyandırdı.

TÜRKİYE'NİN TASARIM HARİKALARI
Yerli ve milli üretim 'lerin Dağlık Karabağ'da gösterdiği başarı, Türk drone teknolojisinin ulaştığı üst düzey ilerlemeyi de gözler önüne serdi. Türk İHA ve SİHA'larının sahalarda kaydettiği başarı oranı, her analizde incelenirken, tasarım harikası olarak nitelendirilmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz gün 'ta yayınlanan övgü dolu yazıdan sonra bir diğer analiz de 'nin önemli savunma sanayi sitesinden geldi. 'da yayınlanan makalede,Türk drone teknolojisinin başarılarından bahsetti.

DÜNYA DEVLERİNİN GÖZÜ TÜRKİYE'DE
İngiltere'nin, giderek gelişen SİHA teknolojine ayak uydurmasının gerektiğini irdeleyen analizde, ülkenin gözünü Azerbaycan'ın zaferinde büyük payı olan Türk SİHA'larına dikmesi tavsiye ediliyor. Türkiye'nin üretiminde benimsediği tasarımın, uzun süreler boyunca düşman mevzileri üzerinde gezinme yeteneğine sahip olmasına ve yıpranmaya karşı daha dayanıklı kalmasına olanak verdiğini aktaran analizde, Türk SİHA'larının sahada taktiksel üstünlük sergilediğinden de bahsedildi.

"TÜRKİYE'DEN DERS ALMALIYIZ"
İngiltere'nin, kendi üretimi olan İHA ve SİHA'lara yönelmesinde örnek alacağı tasarımların Bayraktar TB2'lerden ilham alması gerektiğinin altını çizen Journal, "Türkiye'den ders alınması" gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin, 'nin kendisine drone ihraç etmeme tehditleri boyun asmayarak kendi drone teknolojisini geliştirmesinin, önlenemez yükselişini başlattığına da yer veren analiz, Türk SİHA teknolojisinin dünya çapında ses getiren başarısını da gözler önüne serdi.

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