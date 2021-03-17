Yüzde onluk seçim barajı kalkacak mı? AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'dan flaş açıklama

SEÇİM BARAJININ DEMOKRASİYE BİR FAYDASI YOK

Kurtulmuş, Siyasi Partiler Yasası ile ilgili bir çalışmanın yürütüldüğünü belirterek, "Uzun yıllar boyunca çok yüksek olan seçim barajının Türkiye demokrasisine bir faydası olmayacağını söyledik. Zaten ittifaklarla birlikte yüzde 10 barajının da bir önemi kalmadı. Şu anda parlamentoda yaklaşık 12 parti var. Yüzde birden az olan partiler şu anda Meclis'te temsil ediliyor. Yeni sistem yüzde 50 artı 1 gerektiriyor. Bunun içinde ittifak sisteminin önü yasal olarak açılmıştır. İstiyoruz ki farklı kimliği ve görüşü olan herkesin Meclis'te temsilcisi olsun. Derdimiz, daha demokratik, temsil kabiliyeti daha yüksek daha güçlü bir parlamentoyu kuracak olan seçim sisteminin oluşması" diye konuştu.