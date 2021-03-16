Yunanistan'dan Sakız Adası skandalı! Gayri askeri statüdeki bölgede tatbikat

İtalya açıklarında yarın başlayacak NATO tatbikatı Dynamic Manta-2021'de Türkiye, Yunanistan, ABD, Almanya, Fransa, Belçika ve İtalya gibi ülkeler yer alıyor. Türk ordusu gövde gösterisine bir fırkateyn, bir denizaltıyla katılıyor. Yunanistan ise ABD ile düzenleyeceği ortak tatbikatla gövde gösterisine soyunuyor....