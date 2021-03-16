16 Mart 2021, Salı
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Son dakika: MSB duyurdu: TSK ile ABD ordusu Doğu Akdeniz'de ortak eğitim yapacak

Son dakika haberine göre ve unsurları, 'de ortak çalışabilirliği artırmaya yönelik kapsamlı eğitimler gerçekleştirecek. A Haber muhabiri Murat Sekban, TSK ile ABD unsurlarının Doğu Akdeniz'deki ortak eğitimine ilişkin detayları anlattı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.03.2021 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021
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Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Gemlik bugün Rodos'un güneyinde ABD'nin Eisenhower Uçak Gemisi Görev Grubu ile bir araya gelerek faaliyetlerine başlayacak.

18 MART'TA GERÇEKLEŞECEK
Söz konusu görev grubunda bir süre seyir yapacak TCG Gemlik'in ardından 18 Mart'ta Doğu Akdeniz'de genişletilmiş eğitimler gerçekleştirilecek.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığından fırkateynler, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçakların katılımıyla Eisenhower Uçak Gemisi Görev Grubu ile Doğu Akdeniz'de geçiş eğitimleri yapacak.

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