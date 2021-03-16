Ümit Özdağ İYİ Parti'den istifa etme nedenini açıkladı

Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti'den istifa eden ve yeni bir parti kuracağını açıklayan İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, bir televizyonun canlı yayınında neden istifa ettiğine dair açıklamalarda bulundu.

"BU ŞARTLAR BENİM İYİ PARTİ'DE..."

İYİ Parti'nin küreselleşmeci, milli devleti ve Türk kimliğini sorgulayan, FETÖ iltisaklı unsurları tercih eden ve ön plana çıkaran bir partiye dönüştüğünü ifade eden Özdağ, bu şartlar altında İYİ Parti'de siyaset yapamayacağı için partiden istifa ettiğini açıkladı.

"İYİ PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI KAVUNCU 'FETÖ'CÜ' DEMİŞTİ"

Özdağ, geçtiğimiz yıl katıldığı bir canlı yayında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu iddia etmiş, söz konusu gelişmenin ardından partisinden ihraç edilmişti.

Mahkeme kararıyla yeniden partisine dönen Özdağ, İYİ Parti'den istifa ettiğini ve İsmail Koncuk ile yeni bir parti kuracağını açıklamıştı.