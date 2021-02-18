Buğra Kavuncu'ya FETÖ'cü diyen Ümit Özdağ ifadeye çağrıldı

"MEMNUNİYETLE ÖĞRENDİM"

Buğra Kavuncu ise, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ümit Özdağ hakkında bulunduğu suç duyurusu doğrultusunda hakkında soruşturma başlatıldığını öğrendiğini belirterek, "Savcılık makamına verilemeyecek bir hesabımız olmadığını belirtmiştik. Bu doğrultuda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkımda soruşturma başlatıldığını memnuniyetle öğrendim. Savcılık makamına ifade vermek üzere hazır olduğumu ve davet beklediğimi de bildirdiler. Yüce Türk yargısına yardımcı olmak ve iftiralara cevap vermek için hazırım" ifadelerini kullanmıştı.