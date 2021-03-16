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Çankırı Valisi Abdullah Ayaz'dan flaş çıkış: Acil durum ilan ediyoruz

Son dakika haberine göre; Valisi , vaka sayısının artışıyla ilgili, "2 ayda geldiğimiz yolu 1 haftada geri gittik. Vaka artışının böyle gitmemesi için şu anda acil durum ilan ediyoruz, çok sıkı bir denetim sürecimiz olacak" dedi.

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Giriş Tarihi: 16.03.2021
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Çankırı Valisi Abdullah Ayaz'dan flaş çıkış: Acil durum ilan ediyoruz

Valisi , 15 Şubat'ta yaptırdığı aşısının 2'nci dozunu bugün oldu. Aşı sonrasında gazetecilere açıklamada bulunan Vali Ayaz, tüm vatandaşların aşı yaptırmasını istedi.

65 yaş üzeri vatandaşları korumaya özen gösterdiklerini belirten Ayaz, "65 yaş üzeri hasta sayımız yükseklikte. Onları en hızlı şekilde korumaya almamız gerekiyor. Onun içi tüm kapsamda olan vatandaşlarımızdan isteğimiz, güvenle aşılarını yaptırmaları. Vaka sayılarıyla ilgili olarak da geçen haftaki durum hiç hoş değil. Bu akşam rengimiz değişebilir. Akşam harita açıklandığında göreceğiz" dedi.

'ACİL DURUM İLAN EDİYORUZ'

Vak artışlarını düşürmek için acil durum ilan ettiklerini aktaran Vali Ayaz, "Vaka artışının böyle gitmemesi için şu anda acil durum ilan ediyoruz. İlçe ve il merkezimizde de tedbirlerin hem hatırlatılması hem uygulanmasıyla ilgili olarak çok sıkı bir denetim sürecimiz olacak. Yarın eğer yetişirse ilin farklı yerlerinde afişleri görebileceksiniz. İlimizde maske takmak hala zorunlu. Bunu söylemekten hicap duyuyorum ama dünkü gördüğümüz manzara maalesef bu açıklamayı yapma gereğini hissettirdi. başta olmak üzere daha öncesinde ilan ettiğimiz gibi bu yerlerde sigara içmek yasak. Bu yasakta hala devam ediyor. Bu ikisini özellikle hatırlatmak istiyoruz. Manzara hiç hoşumuza gitmedi. Vaka sayıları da bize onu işaret ediyor. Biz 2 ayda geldiğimiz yolu 1 haftada geri gittik. Bunun engellenmesi için bu hafta elimizden gelen bütün adımları atacağız" diye konuştu.

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