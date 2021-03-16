Son dakika: Yerli koronavirüs aşısında Faz-2'nin ikinci doz uygulaması devam ediyor

ERÜ bünyesindeki Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nce koronavirüse karşı geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından desteklenen Covid-19 yerli aşısının Faz-1 çalışması, 44 gönüllü üzerinde yapıldı. İnaktif aşının Faz-2 çalışmaları ise 10 Şubat'ta başladı. Faz-2'nin 12 Mart'ta tamamlanan ilk doz uygulaması 250 gönüllüye yapıldı. Faz-2 kapsamında ikinci doz uygulama ise 10 Mart'ta başladı. İkinci doz aşı uygulaması devam ediyor. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtildi. Faz-2 çalışmasının nisan ayı ortasında tamamlanmasının beklendiği bildirildi.

Türkiye'de insan deneylerine ilk geçilen koronavirüs aşısının geliştirildiği Kayseri'deki Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Faz-2 çalışmaları kapsamında şu ana kadar 189 gönüllünün aşılamasının tamamlandığını söylemiş ve "Şu ana kadar hiçbir yan etki görülmemesi bizi çok sevindirdi. Nisan ayının sonuna doğru Faz 2 aşılaması biter diye ümit ediyorum" demişti.

ERÜ bünyesindeki Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKUM) tarafından koronavirüse karşı geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından desteklenen Covid-19 yerli aşısının Faz-1 çalışması, 44 gönüllü üzerinde yapıldı ve 14 Aralık itibarıyla tamamlandı. İnaktif aşının Faz-2 çalışmaları ise Şubat ayında başladı. Faz 2 kapsamında aşının ilk dozu bugüne kadar 189 kişiye uygulandı. Aşının Faz 2 ikinci doz aşılamaları ise, 10 Mart itibarıyla başladı.