Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli isyan etti! Mantı ve dünür görüşmesinde 22 vaka

Taziye evine gittiklerinde aynı ortamda bulunan 110'dan fazla kişi saymışlar. Böyle olduğu zaman biz nasıl mücadele edeceğiz? Bunların dışında bir de apartmanın birinin bodrum katında kadınlar mantı sıkınca 14 pozitif vaka çıktı. Bir de dünürler bir araya gelmiş, yemek yemişler. Oradan 8 pozitif vaka çıktı. Pandemi bitmedi, devam ediyor. İlde her ne kadar fazla hissetmiyor olsak da pandemi can yakmaya devam ediyor. Çevremizdeki insanları kaybetmemek için kesinlikle pandemi bilincini edinmemiz gerekiyor. Kapalı, yoğun ortamlardan uzak durmamız, doğru bilgi paylaşımı yapmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

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