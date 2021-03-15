ÖNEMLİ BİR SINAV VERİYORUZ

Türkiye olarak modern zamanlarda insanoğlunun karşılaştığı en büyük kriz olan Kovid-19 salgınıyla ilgili son derece önemli bir sınav verdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir yılını dolduran bu salgın sürecinin henüz tamamlanmadığını, milletin sabrı, özverisi ve inancı sayesinde önemli aşamalar katettiklerini bildirdi.

Erdoğan, geçen bir yıl içinde gelişmiş ülkeler sınıfına dahil olan Avrupa'daki bazı ülkeler ve ABD başta olmak üzere birçok ülkenin sağlık sisteminin çöktüğünü, insanların hastane koridorlarında tedavi edilmeye çalışıldığını, çoğu insanın hayatını kaybettiğini hatırlattı.