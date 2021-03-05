İstanbul'da korkutan manzara! Metrobüs seferlerindeki yetersizlik vatandaşları isyan ettirdi

Türkiye'de koronavirüs vakaları artarken mutasyonlu virüs de bir yandan yayılmaya devam ediyor. Ancak İstanbul'da toplu taşımalarda yaşanan yoğunluk vatandaşları korkutmaya devam ediyor. Vatandaşlar metrobüse binmek adına sosyal mesafe kuralını unutmak zorunda kalırken, yetersiz seferler nedeniyle özellikle iş çıkışı metrobüslerde aşırı yoğunluk yaşanıyor. Metrobüs duraklarında koronavirüs kol gezerken, araç içinde de adeta koronavirüse davetiye çıkartılıyor. İşte A Haber ekibinin metrobüs yolculuğu esnasında yaşadıkları...