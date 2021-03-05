05 Mart 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İstanbul'da korkutan manzara! Metrobüs seferlerindeki yetersizlik vatandaşları isyan ettirdi

İstanbul'da korkutan manzara! Metrobüs seferlerindeki yetersizlik vatandaşları isyan ettirdi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.03.2021 18:00
Güncelleme:05.03.2021 18:10
Türkiye'de koronavirüs vakaları artarken mutasyonlu virüs de bir yandan yayılmaya devam ediyor. Ancak İstanbul'da toplu taşımalarda yaşanan yoğunluk vatandaşları korkutmaya devam ediyor. Vatandaşlar metrobüse binmek adına sosyal mesafe kuralını unutmak zorunda kalırken, yetersiz seferler nedeniyle özellikle iş çıkışı metrobüslerde aşırı yoğunluk yaşanıyor. Metrobüs duraklarında koronavirüs kol gezerken, araç içinde de adeta koronavirüse davetiye çıkartılıyor. İşte A Haber ekibinin metrobüs yolculuğu esnasında yaşadıkları...
İstanbul'da korkutan manzara!
İstanbul'da korkutan manzara!
Avrupa ve ABD'de aşı tedariğinde kriz!
Avrupa ve ABD'de aşı tedariğinde kriz!
A Haber Cougar tipi helikopteri görüntüledi
A Haber Cougar tipi helikopteri görüntüledi
Başkan Erdoğan, Merkel ile görüştü
Başkan Erdoğan, Merkel ile görüştü
Papa Kazimi ve Salihi ile görüştü
Papa Kazimi ve Salihi ile görüştü
Helikopter kazasından kurtulan 2 yaralı askerin sağlık durumu nasıl? Hayati tehlikeleri var mı?
Helikopter kazasından kurtulan 2 yaralı askerin sağlık durumu nasıl? Hayati tehlikeleri var mı?
11 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasında neler yaşandı?
11 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasında neler yaşandı?
İnce 'Memleket' isminden vazgeçti
İnce 'Memleket' isminden vazgeçti
Gökbey Cougar'ın yerini alacak!
Gökbey Cougar'ın yerini alacak!
Kahramanlar devlet töreniyle uğurlandı
Kahramanlar devlet töreniyle uğurlandı
Başkan Erdoğan cenaze törenine katıldı
Başkan Erdoğan cenaze törenine katıldı
Tarihte bir ilk: Papa'dan Irak'a resmi ziyaret! Kimlerle görüşecek? Programı ne?
Tarihte bir ilk: Papa'dan Irak'a resmi ziyaret! Kimlerle görüşecek? Programı ne?
Daha Fazla Video Göster
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ