Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi'nde önemli açıklamalar
Son dakika haberleri... AK Parti Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Ankara Spor Salonu'nda yapıldı. Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz'daki kaçışını hedef alan Başkan Erdoğan, "Sen korkaksın. Bu korkların işi değil" dedi. Muhalefetin ihanetlerine de değinen Başkan Erdoğan, "Gençler; her şeyini borçlu olduğu ülkesine ihanet edenleri göreceksiniz, sakın örnek almayın" şeklinde konuştu.
AK Parti Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Ankara Spor Salonu'nda yapılıyor. Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından derlenenler;
81 vilayetimiz ve ilçelerimizde yapılan kongrelerde görev alan kardeşlerimi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Partimize ve milletimize hizmet eden kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.
Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelerek oluşturduğunuz bu gurur tablosu hem AK Parti'nin hem Türkiye'nin geleceği konusunda sizlere olan inancımızı ve güvenimizi bir kat daha artırmıştır.
11 MİLYONDAN FAZLA ÜYEMİZ VAR
İnşallah sadece 2023 değil, 2053 ve 2071. Gençlik kollarımızda yetişen kardeşlerimizden pek çoğu halen görevlerini başarıyla yönetiyor. Bu kardeşlerimizden iş alanından bürokrasiye kadar çalışmalarıyla bizleri gururlandıranlar var. Şu anda 35 yaş altında TBMM'de 14 milletvekilimiz, belediyelerde 1472 Meclis üyesi kardeşimiz vazife yapıyor.
Partimiz gençlik üye kaydı konusunda 1 numaradır. Türkiye'deki hiçbir siyasi partide böyle bir durum söz konusu değildir. Topunu getirin hiç biri biz etmez. Toplamda 11 milyonu aşan üyemiz var.
"BAYRAĞI YERE DÜŞÜRMEYEN SİZLERDİNİZ"
Sizler, Asım'ın neslisiniz. Yemen'de, Kudüs'te, Kudül Amare'de, Balkanlar'da, Çanakkale'de, Galiçya'da, Gaziantep'te, Şanlıurfa'da, Kahramanmaraş'ta, İstiklal Harbimizde, Sakarya'da, Dumlupınar'da, İzmir'de, Kıbrıs'ta, Irak'ta, Suriye'de, Karabağ ve Libya'da siz vardınız. Nerede bir ay-yıldızlı bayrak yükseldiyse bu bayrağı taşıyan, yere düşürmeyen sizlerdiniz. PKK'lı alçakların karşısına dikilen, Yasin Börüler, Eren Bülbüller sizlerdiniz. 15 Temmuz gecesi meydanı hainlere bırakmayıp, FETÖ'cüleri hüsrana uğratan Ömer Halisdemir'ler, Ömer Olçok'lar sizlerdiniz.
Sizler oyunda oynaşta olmak yerine ülkemiz ve milletimiz için elini taşın altına koyan Fatih'in torunlarısınız. Üniversite ilim yapan, tarlada alın teri döken her alanda Türkiye'yi omuzlayan güçlersiniz. Sizler bozgunculara karşı kardeşliğimizin, bölücülere karşı birliğimizin teminatısınız. Sizler aklını, ruhunu ve geleceğini sınır ötekisindeki hainlere veren değil, kendi ülkesine hizmet etmeyi temel gören fazilet abidelerisiniz. Sizler Yunus'un diliyle seslenen, Mevlana'nın gönlüyle bakan Hacı Bektaş'ın kalbiyle seven Anadolu'nun evlatlarsınız. Yarının Türkiye'si sizlerin omuzlarında yükselecektir.
Sizlerle her bir araya gelişimde ısrarla hayal kurmanızı, hayallerinizin peşinde koşmanızı istiyorum. Biz hayalimizi de hedefimizi de hayatımızı da mücadelemizi de Allah'ın rızasına ve millete hizmete adayan bir anlayışın sahipleriyiz. Üzüntüyle belirtmemiz gerekir ki uzunca süre bizi oyalamayı başardılar. Nice fikir ve sanat insanımız ömrünü bu yolu açmaya vakfetmiştir. Siyasette ise Menderes'ten Özal'a, Erbakan'dan Türkeş'e kadar vizyon sahibi liderler bu mücadeleyi sürdürdü.
KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ
Bu kardeşiniz 15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanı'na indi. Orada bir kişi daha vardı. Ne yaptı, kaçtı! Sonra da "haberim yoktu, beklerdim" diyor. Hayatın korkuyla geçmiş. Korkaksın. Bitiksin. Bu işler korkakların işi değil.
Yalanı, çarpıtmayı siyasetlerinin merkezi haline getirenleri göreceksiniz. Mesela siyaset yoluyla ülkesine, milletine hizmet etmek yerine kısır hesaplar peşinde koşanlar göreceksiniz. Sakın örnek almayın. Milletimiz ülkesi ve kendisi için çalışanı muhakkak görür. Halkın gönlünü kazanarak hizmet ederek kazanmak yerine, dış güçler için çalışanlar göreceksiniz. Sakın örnek almayın. Ülkesini kalkındırmak için çalışan, proje üretenler yerine siyaha beyaz, beyaza siyah demeyi siyaset zannedenler göreceksiniz, örnek almayın. Sıra fedakarlığa gelince istikametini bozanlar göreceksiniz. Ekmeğini yediği, para kazandığı, her şeyini borçlu olduğu ülkesine ihanet edenler göreceksiniz. Sapkın düşüncelerini çağdaşlık kisvesi altında aşılamaya çalışanlar göreceksiniz ,sakın örnek almayın.
Detaylar gelecek...