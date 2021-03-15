Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi'nde önemli açıklamalar

11 MİLYONDAN FAZLA ÜYEMİZ VAR

İnşallah sadece 2023 değil, 2053 ve 2071. Gençlik kollarımızda yetişen kardeşlerimizden pek çoğu halen görevlerini başarıyla yönetiyor. Bu kardeşlerimizden iş alanından bürokrasiye kadar çalışmalarıyla bizleri gururlandıranlar var. Şu anda 35 yaş altında TBMM'de 14 milletvekilimiz, belediyelerde 1472 Meclis üyesi kardeşimiz vazife yapıyor.

Partimiz gençlik üye kaydı konusunda 1 numaradır. Türkiye'deki hiçbir siyasi partide böyle bir durum söz konusu değildir. Topunu getirin hiç biri biz etmez. Toplamda 11 milyonu aşan üyemiz var.