Son dakika: Başkan Erdoğan'dan koronavirüsle mücadele mesajı! Destan yazdık

Türkiye'de ilk corona virüs vakasının açıklanmasının üzerinden tam 1 yıl geçti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan koronavirüsle mücadelenin birinci yılında Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin sağlık alanında destan yazdığını vurguladı.

"SAĞLIK ALANINDA DESTAN YAZDIK"

Koronavirüslü mücadele dönemi hakkında açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Sağlık ordumuzun fedakârlığıyla, sürekli yenilerini hizmete aldığımız, kapasitelerini arttırdığımız hastanelerimizle ve güçlü altyapımızla sağlık alanında destan yazdık" ifadelerine yer verdi.

"ESNAFIMIZI, SANATKARIMIZI, İHRACATÇIMIZI YALNIZ BIRAKMADIK"

Dünyada küresel kriz yaşanırken Türkiye'nin vatandaşlarına maddi desteklerle sahip çıktığını hatırlatan Başkan Erdoğan, "Hemen her sektörümüzü ilgilendiren destek paketleri ve düzenlemelerle ekonomik istikrarı muhafaza ettik." paylaşımında bulundu.

Başkan Erdoğan "Salgın döneminde 760 bin 71 esnaf ve sanatkara Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri kapsamında 18,8 milyar TL tutarında kredi kullandırıldı" dedi.

Başkan Erdoğan, "Esnafımızı, sanatkârımızı, ihracatçımızı yalnız bırakmadık. Gelir ve ciro kaybı desteğinden kira desteğine kadar pek çok önemli uygulamayı hayata geçirdi" mesajını verdi.





