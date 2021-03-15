Türkiye'den yerli ve milli silah başarısı! İhracat arttı ithalat düştü

Demir, her geçen gün savunma sanayi ihracatının arttığına ve dışa bağımlılığın azaldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bugün dünyada yerli ve milli imkanlarla ürettiğimiz platformlarımız adından söz ettirmeye ve göz kamaştırmaya başladı. Bu başarı bir ekosistem başarısıdır. Bu ekosistemin en büyük destekçisi ve Türkiye'nin küresel güç vizyonunun mimarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, savunma sanayi firmalarımıza, alt yüklenicilerine, üniversitelerimize ve KOBİ'lerimize teşekkürü bir borç biliyorum. Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda tüm paydaşlarımızla beraber daha iyisi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."