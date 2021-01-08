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Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci dünyaca ünlü TIME dergisinin kapağında!

'li şirketiyle ortak geliştirdikleri -19 aşısıyla insanlığa umut aşılayan Türk kökenli bilim insanları Prof. Dr. ve , dünyanın en ünlü dergilerinden TIME'ın yeni yıl sayısının kapağında yer aldılar.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.01.2021 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021
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Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci dünyaca ünlü TIME dergisinin kapağında!

Dünyanın en prestijli ve tanınmış dergilerinden TIME, koronavirüs aşısı ile dünyaya umut veren Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'yi kapağına taşıdı.

2021'in ilk sayısında çift kapakla çıkan TIME, ABD sayısında Kongre baskınına yer verirken, 'The Year Ahead' özel sayısında ise "Aşı Devrimi" manşetiyle kapakta Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye yer verdi.

Almanya'nın en büyük ilaç firmalarından BionTech'in kurucu ortakları olan Şahin ve Türeci ABD'li Pfizer şirketiyle ortak geliştirdikleri Kovid-19 aşısının gösterdiği başarıyla dünya gündeminin bir numarasına yerleşti ve koronavirüs salgınıyla mücadelede en önemli isimler haline geldi.

Şahin ve Türeci'nin mucitleri olduğu Pfizer / BionTech aşısı hali hazırda dünyada birçok ülkede yaygın olarak kullanılmaya başlanmış durumda.

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