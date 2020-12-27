Koronavirüs aşısını bulan Uğur Şahin aşı yaptırdı mı? Herkes o sorunun cevabını merak ediyor
Tüm dünya koronavirüs aşısıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ederken koronavirüs aşısını bulan Özlem Türeci ve Uğur Şahin tüm dünyada konuşulan isimler haline geldi. Peki koronavirüs aşısının mucidi Özlem Türeci ve Uğur Şahin koronavirüs aşısı oldu mu? Herkesin merak ettiği bu sorunun yanıtını Uğur Şahin yaptığı açıklamada verdi.
Koronavirüs aşısı mucitleri Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in aşı yaptırmasının yasak olduğu öğrenildi.
MUTASYONA UĞRASA BİLE İŞE YARAMA OLASILIĞI YÜKSEK DEMİŞTİ
BioNTech CEO'su Uğur Şahin, DW'ye verdiği röportajda, şirketin koronavirüs aşısının İngiltere'de tespit edilen mutasyona uğramış türe karşı işe yarama olasılığının yüksek olduğunu söylemişti. Şahin, bir sorun çıkması halinde aşıyı altı hafta içinde uyarlayabileceklerini belirtmişti.
YASALAR İZİN VERMİYOR
Aşı ile alakalı bilgiler veren, dağıtım sürecine dair değerlendirmelerde bulunan Şahin, Alman muhabirin "Aşıyı bulmanıza rağmen ben, neden yasal olarak aşı yaptırmaya izniniz olmadığını anlamıyor" soruna da cevap verdi.
YER ALMASI YASAK
Aşıyı alması gereken öncelikli risk gruplarının olduğunu söyleyen Şahin, Alman yasaları çerçevesinde şirket çalışanlarının aşı denemelerinde yer almasına izin verilmediğini kaydetti.
A HABER'E KONUŞMUŞTU
Türkiye'de üretim yapılacak mı?
Üretimleri Pfizer ile gerçekleştiriyoruz. Aşımız Türkiye'de de üretme girişimlerimiz var. Ama 2021 yılı içerisinde olur mu bilemiyorum. Türkiye'ye aşılar Avrupa'dan gelecek.
AŞININ YAN ETKİLERİ NELER?
Uğur Şahin "Aşının yat etkileri genel aşılarda olduğu gibi baş ağrısı, aşı olan bölgede ağrı, ateş vs... Diğer tüm aşılardaki genel yan etkiler mevcut, alerji konusunda henüz bir yan etki verisi yok." ifadelerini kullandı.
SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'YA TEŞEKKÜR
Türkiye ile yapılan aşı anlaşması nedeniyle sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya da teşekkür eden Uğur Şahin, "Anlaşmalar her zaman için kolay değil, kompleks bir değişiklik gerektirebiliyor. Sorumluluk, kim taşıyacak, sınırlı mı sınırsız mı diye bu problemler vardı. Sayın Fahrettin Koca ile son günlerde 6 kez telefonla görüştük, beraber çözüm bulduk, o da sağ olsun yardımcı oldu. Sonunda anlaşmayı imzalayabildik. Bu bizim için mühim bir olay." ifadesini kullandı.