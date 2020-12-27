Koronavirüs aşısını bulan Uğur Şahin aşı yaptırdı mı? Herkes o sorunun cevabını merak ediyor

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'YA TEŞEKKÜR

Türkiye ile yapılan aşı anlaşması nedeniyle sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya da teşekkür eden Uğur Şahin, "Anlaşmalar her zaman için kolay değil, kompleks bir değişiklik gerektirebiliyor. Sorumluluk, kim taşıyacak, sınırlı mı sınırsız mı diye bu problemler vardı. Sayın Fahrettin Koca ile son günlerde 6 kez telefonla görüştük, beraber çözüm bulduk, o da sağ olsun yardımcı oldu. Sonunda anlaşmayı imzalayabildik. Bu bizim için mühim bir olay." ifadesini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN