Dünyanın umudu olan Prof. Dr. Uğur Şahin A Haber'e konuk oluyor

Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşıyla dünyanın umudu oldu? Koronavirüs kabusu ne zaman bitecek? BioNTech aşısı Türkiye'ye ne zaman gelecek? Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin Türk televizyonlarında ilk kez A Haber'e konuk oluyor. Prof. Dr. Uğur Şahin saat 16.30'da canlı yayında merak edilen soruları yanıtlayacak.