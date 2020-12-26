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Dünyanın umudu olan Prof. Dr. Uğur Şahin A Haber'e konuk oluyor

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Giriş: 26.12.2020 15:04
Güncelleme:26.12.2020 15:55
Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşıyla dünyanın umudu oldu? Koronavirüs kabusu ne zaman bitecek? BioNTech aşısı Türkiye'ye ne zaman gelecek? Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin Türk televizyonlarında ilk kez A Haber'e konuk oluyor. Prof. Dr. Uğur Şahin saat 16.30'da canlı yayında merak edilen soruları yanıtlayacak.
Dünyanın umudu olan Prof. Dr. Uğur Şahin A Haber'de
Dünyanın umudu olan Prof. Dr. Uğur Şahin A Haber'de
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