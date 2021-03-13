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Mimar Sinan'ın 440 yıllık eserine İBB'den tepki çeken çalışma! Şemsi Paşa Camii duvarında çatlaklar oluştu

İstanbul Üsküdarda 'ın 1580 yılında yaptığı duvarında çatlaklar oluştu. CHP'li tarafından tarihi Camii’nin sahil kısmına yaptığı çelik konsol sistemine tepkiler yağmaya devam ediyor. Şemsi Paşa camin öneminden bahseden kent araştırmacısı Berk Erkent, “İnsanların 5 dakika yollarını uzatması tarihi caminin kimliğine zarar vermekten daha iyidir” dedi.

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 13.03.2021 Güncelleme Tarihi: 13.03.2021
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Mimar Sinan'ın 440 yıllık eserine İBB'den tepki çeken çalışma! Şemsi Paşa Camii duvarında çatlaklar oluştu

'ın en önemli eserleri arasında gösterilen ve yalı camisi olma özelliğiyle öne çıkan 440 yıllık 'daki tarihi 'nin denizle birleşme noktasına, tarafından başlatılan Üsküdar Meydan Projesiyle sahil boyunca oluşan yürüyüş yolu ile 'nin önünden şehir hatlarına kadar olan güzergahın birleştirilmesinde sona yaklaşıldı. Halk arasında 'Kuşkonmaz Camii' olarak da bilinen tarihi caminin önünde zemin genişletme çalışmaları, vatandaşların tüm tepkisine rağmen devam ediyor. Tepkilere neden olan çalışma havadan görüntülendi.



MİMAR SİNAN'A AİT BİR ESER
camin öneminden bahseden kent araştırmacısı Berk Erkent, "Tarihi açıdan önem taşıyan bir eser, Şemsi Paşa Camii, "Kuşkonmaz Camii olarak da bilinir. Osmanlı devlet adamı Şemsi Paşa tarafından Mimar Sinan'a yaptırılmıştır.

Caminin bulunduğu nokta öyle bir nokta ki kuzeyden İstanbul boğazından, güneyden Marmara denizinden, tam karşısında Haliç'ten Kuzey ve Güney rüzgarlarının kesiştiği bir yer, bu sebepten dolayı yılın her dönemi mevsim alan bir yer. Kuşlarda bu nedenden dolayı caminin kubbesine konamıyorlar" dedi.



"İNSANLARIN 5 DAKİKA YOLLARINI UZATMASI TARİHİ CAMİNİN KİMLİĞİNE ZARAR VERMEKTEN DAHA İYİDİR"
İBB tarafından devam ettirilen proje hakkında konuşan kent araştırmacısı Berk Erkent, "Mimar Sinan'ın yaptığı en küçük camidir. Denize sıfır olmasıyla yalı cami özelliğini taşır. Ne yazık ki caminin önünden kaldırım geçirerek, bu özelliğini yok etmek istiyorlar. İlk olarak 2016 da başlandı ama halkın tepkisiyle durdu. Yıllar sonra yeniden böyle bir çalışma yapıyorlar, bir yaya yolu geçirmek istiyorlar.

Ben bunun doğru olmadığını düşünüyorum, bu camiyi en özel kılan yalı cami olması ve denize sıfır olmasıdır. Caminin yapımı, konumu buna göre düşünülmüş, insanların 5 dakika yollarını uzatması tarihi caminin kimliğine vermekten daha iyidir. Bu konuyla ilgili olarak yetkililerin halktan gelen, yorumlara, tepkileri dikkate alması gerekiyor diye düşünüyorum" dedi.

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