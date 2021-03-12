CHP'li İBB İstanbul'u felakete sürüklüyor! CHP'den doğa katliamı: İşte o görüntüler
Belediyelerinin çevreyi katletmesiyle ünlü CHP, İstanbul'da da doğa katliamına devam ediyor. İstanbul'daki birçok ilçeden yansıyan çöp görüntüleri gündeme damga vururken, bu kez gözler Ataköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'ne çevrildi. Ayamama deresine deşarj işlemi milyonları korkuttu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Ataköy İleri biyolojik Atıksu arıtma tesisinden Ayamama deresine deşarj işlemi havadan görüntülendi.
Deşarj işlemi sırasında kararan derenin denize döküldüğü görüldü.
Atatürk Havalimanı yakınında kurulan Ataköy İleri biyolojik Atıksu arıtma tesisinde belirli zamanlarda Ayamama deresi üzerine deşarj işlemi yapılıyor.
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Havadan çekilen görüntülerde deşarj sırasında gölün renginin kararması korkuttu.
Gölün denize döküldükten sonra o bölgeyi kararttığı çekilen görüntülere yansıdı.