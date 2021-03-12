12 Mart 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri CHP'li İBB İstanbul'u felakete sürüklüyor! CHP'den doğa katliamı: İşte o görüntüler

CHP'li İBB İstanbul'u felakete sürüklüyor! CHP'den doğa katliamı: İşte o görüntüler

Belediyelerinin çevreyi katletmesiyle ünlü , 'da da doğa katliamına devam ediyor. İstanbul'daki birçok ilçeden yansıyan çöp görüntüleri gündeme damga vururken, bu kez gözler 'ne çevrildi. deresine deşarj işlemi milyonları korkuttu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.03.2021
ABONE OL
CHP'li İBB İstanbul'u felakete sürüklüyor! CHP'den doğa katliamı: İşte o görüntüler

Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Ataköy İleri biyolojik Atıksu arıtma tesisinden deresine deşarj işlemi havadan görüntülendi.

Deşarj işlemi sırasında kararan derenin denize döküldüğü görüldü.

yakınında kurulan Ataköy İleri biyolojik Atıksu arıtma tesisinde belirli zamanlarda Ayamama deresi üzerine deşarj işlemi yapılıyor.

Havadan çekilen görüntülerde deşarj sırasında gölün renginin kararması korkuttu.

Gölün denize döküldükten sonra o bölgeyi kararttığı çekilen görüntülere yansıdı.

Deşarz yapılan derenin denize dökülen kısımlarına set örülerek uzatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA