FETÖ'nün yeni propagandası! Spotify’a yuvalandılar











'Hz. Ali'nin makas atarken dinlediği şarkılar', 'Allah'ın Hz. Adem'i cennetten kovarken dinlediği şarkılar' tarzı pespaye başlıklar atılıyormuş.

Haberde;

Uç'un örnek gösterdiği rezillikler en masum olanları, daha berbatları var!



Haber yayınlandı, ertesi gün sanat dünyası ayağa kalktı ama hâlâ Spotify yönetiminden ve Türkiye'deki temsilcilerinden bir açıklama gelmedi.

Normalde bu haberden sonra hemen Uç'la irtibata geçilmeli ve en azından bir basın açıklaması yapılmalıydı.



Sonuçta bu başlıklar ergenlerin yaptığı şakalar olabilir ama provokasyon amaçlı da yapılmış olabilir.

İkinci seçenek çok tehlikeli!









Spotify'ın basın işleriyle ilgilenen PR. House nasıl bir PR şirketi anlamadım. Ülkenin en önemli gazetesinde bu skandal haber oluyor ve açıklama yapmıyorlar!

Spotify'da Türkiye içerikli listelerden Nazlı Yırtar adlı editörün sorumlu olduğu söyleniyor. O da hiç konuşmadı, bu rezilliği bitirmek için bir şey yapıyor mu onu da bilmiyoruz.



Yırtar'ın Türkiye karşıtı terör örgütlerine sempatiyle yaklaştığı, Spotify'dan bu örgütlere seslerini duyurmaları için alan açtığı yönünde iddialar var. Hatta Yırtar'a özellikle Türkiye'ye yönelik rap listelerinde bazı sanatçıları yok saydığı, manipülasyon yoluyla teröre destek veren şarkıcıları ön plana çıkardığı yönünde de ciddi suçlamalar yapıldı.



Spotify'dan bu suçlamalarla ilgili de bir açıklama gelmedi! Spotify'ın Türkiye için atadığı temsilci kim? Ne iş yapar? Bu skandallarla ilgili bir şey yapılmayacak mı?



İnsanların dini inançlarıyla dalga geçmek, hakaret etmek düşünce özgürlüğüyle açıklanamaz!

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