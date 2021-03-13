Sağlığına kavuşan Sultan Abdülhamid’in torunu Emel Adra’dan Başkan Erdoğan'a teşekkür mektubu







Elindeki his kaybı geçer geçmez Başkan Erdoğan'a mektup yazan Adra, şu ifadeleri kullandı: "COVID-19'a yakalandıktan sonra Beyrut Amerikan Hastanesi'nde büyük çoğunluğu yoğun bakım olmak üzere 14 Ağustos-13 Eylül 2020 tarihleri arasında tedavi gördüm. Bu süre zarfında göstermiş olduğunuz destekleriniz için minnettarım. Uzak diyarlarda olmamıza rağmen şahsınızla, devletinizin alakasını burada hissetmek bizim için onur verici. Sürgünden sonra kalplerde yer edinmek şahsım adına kıvanç kaynağı. Başta aileniz olmak üzere, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'a, Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl'a, Konsolos Didem Büyükarslan'a ve Büyükelçi sekreteri Joyce Haddad hanımefendiye yakın ilgi ve destekleri için şükranlarımı sunarım.