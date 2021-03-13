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Türkiye'de koronavirüs vefat ve vaka sayısında son durum | Sağlık Bakanlığı 13 Mart 2021 Kovid-19 tablosu

Son dakika haberi... covid19.saglik.gov.tr web adresi üzerinden 'nin 13 Mart 2021 tablosunu (Kovid-19) duyurdu. Peki, Türkiye'de Kovid-19'dan kaç kişi öldü, Türkiye'de sayısı ne kadar oldu? İşte Türkiye'de koronavirüs vefat ve vaka sayısında son durum....

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Giriş Tarihi: 13.03.2021 Güncelleme Tarihi: 13.03.2021
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Tabloya göre son 24 saatte 65 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 29 bin 421'e yükseldi. Toplamda 34 milyon 993 bin 578 test yapıldı. Bugün yapılan 129 bin 299, 11 bin 187 yeni sayısı, 841 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 886 bin 12, bugün iyileşen 15 bin 287 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 685 bin 560'a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,8, ağır hasta sayısının ise bin 350 olduğu açıklandı.

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

'de son 24 saatte 150 bin 98 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 82 kişinin testi pozitif çıktı, 65 kişi hayatını kaybetti.

Ayrıntılar geliyor...

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11 MART

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9 MART

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