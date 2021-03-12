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Yılmaz Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Cavit Kırcı’ya Ali Erbaş’a hakaretten soruşturma açıldı

Balıkesir’de bir okulda müdür yardımcılığı yapan , Diyanet İşleri Bakanı Prof. Dr. 'a sosyal medya hesabından hakaret etti. Konuyla ilgili Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün soruşturma başlattığı, Edremit Kaymakamlığı’nın da olayı takip ettiği öğrenildi

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 12.03.2021 Güncelleme Tarihi: 12.03.2021
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Yılmaz Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Cavit Kırcı’ya Ali Erbaş’a hakaretten soruşturma açıldı

Diyanet İşleri Bakanı Prof. Dr. 'a hakaret eden Müdür Yardımcısı hakkında soruşturma açıldığı öğrenildi.

ALİ ERBAŞ: ÇOK ŞÜKÜR GENEL DURUMUM İYİ

Prof. Dr. Ali Erbaş, 6 Mart 2021 tarihinde yeni tip koronavirüs (-19) testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi, dinleniyorum. Hafif atlatmak nasip olur inşallah, dualarınızı bekliyorum. Bu vesileyle geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür eder, tüm hastalara Allah'tan acil şifalar dilerim" ifadelerini kullanmıştı.

ALİ ERBAŞ'A HAKARET ETTİ

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki bir okul müdür yardımcısı Prof. Dr. Ali Erbaş'a hakaret etti. adlı kişi, sosyal medya hesabından; "Rabbim size hiç çektirmeden yanına alsın. Tez zamanda hurilerinize kavuşursunuz" ifadelerini kullandı ve Ali Erbaş'a hakaret etti.

Yılmaz Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Cavit Kırcı da, Önder Özcan'ın söz konusu yorumuna, "Şimdi bu dua mı değil mi? Bilemedim?" ifadelerini yazdı ve gülümseme işareti yaparak Ali Erbaş'a hakaret etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan gelişmeler üzerine Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Yılmaz Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Cavit Kırcı hakkında soruşturma başlattığı öğrenildi.

Ayrıca Edremit Kaymakamlığı'nın da olayı takip ettiği belirtildi.

(ŞERİF CAN / SABAH)

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