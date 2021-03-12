ALİ ERBAŞ'A HAKARET ETTİ

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki bir okul müdür yardımcısı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a hakaret etti. Önder Özcan adlı kişi, sosyal medya hesabından; "Rabbim size hiç çektirmeden yanına alsın. Tez zamanda hurilerinize kavuşursunuz" ifadelerini kullandı ve Ali Erbaş'a hakaret etti.

Yılmaz Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Cavit Kırcı da, Önder Özcan'ın söz konusu yorumuna, "Şimdi bu dua mı değil mi? Bilemedim?" ifadelerini yazdı ve gülümseme işareti yaparak Ali Erbaş'a hakaret etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan gelişmeler üzerine Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Yılmaz Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Cavit Kırcı hakkında soruşturma başlattığı öğrenildi.

Ayrıca Edremit Kaymakamlığı'nın da olayı takip ettiği belirtildi.

(ŞERİF CAN / SABAH)