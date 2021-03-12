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Son dakika | Kültür ve Turizm Bakanlığı: Turizm çalışanları için aşı kayıtları başladı

Son dakika haberi..., Personeli Aşılama Kayıt Sistemi’nin bugün itibarıyla hayata geçirildiğini duyurdu.

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Giriş Tarihi: 12.03.2021 Güncelleme Tarihi: 12.03.2021
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Son dakika | Kültür ve Turizm Bakanlığı: Turizm çalışanları için aşı kayıtları başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Güvenli Turizm Programı kapsamında turizm sektör çalışanlarının öncelikli olarak aşılanması için Sağlık Bakanlığımızla birlikte Turizm Personeli Aşılama Kayıt Sistemi'ni bugün itibarıyla hayata geçirerek https://turizmpersoneli.tga.gov.tr adresinden kayıtları almaya başladık." denildi.

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