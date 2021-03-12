Son dakika | Kültür ve Turizm Bakanlığı: Turizm çalışanları için aşı kayıtları başladı
Son dakika haberi...Kültür ve Turizm Bakanlığı, Turizm Personeli Aşılama Kayıt Sistemi’nin bugün itibarıyla hayata geçirildiğini duyurdu.
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Kültür ve Turizm Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Güvenli Turizm Programı kapsamında turizm sektör çalışanlarının öncelikli olarak aşılanması için Sağlık Bakanlığımızla birlikte Turizm Personeli Aşılama Kayıt Sistemi'ni bugün itibarıyla hayata geçirerek https://turizmpersoneli.tga.gov.tr adresinden kayıtları almaya başladık." denildi.