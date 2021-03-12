Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Bombalı saldırı hazırlığında olan PYD-YPG'li terörist yakalandı!
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Türkiye'ye illegal yollardan giriş yapan ve bombalı eylem hazırlığında olan PYD/YPG'li terörist Şanlıurfa'da yakalandı." ifadeleri kullanıldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Şanlıurfa'da 4 şahsın illegal yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı belirtilirken, bombalı saldırı hazırlığında olan teröristin yakalandığı açıklandı.
BAKANLIĞIN AÇIKLAMASI
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde Şanlıurfa/Suruç ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan 4 şahsın illegal yollardan ülkemize geçtiği tespit edildi. Şahıslardan birinin PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterdiği belirlendi.
Teröristin çantasında yapılan aramada 100 adet el yapımı, 2 adet fabrikasyon fünye 1 adet USB bellek ele geçirildi.
USB belleğin incelemesi neticesinde Şanlıurfa-Adıyaman karayolu üzerinde bulunan taş ocakları yakınlarında arama ve tarama faaliyetleri gerçekleştirildi. Yaklaşık 10 kg patlamaya hazır EYP bulundu. Patlayıcı madde uzman ekipler tarafından yerinde imha edildi.