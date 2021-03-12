12 Mart 2021, Cuma
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Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Bombalı saldırı hazırlığında olan PYD-YPG'li terörist yakalandı!

tarafından yapılan açıklamada "Türkiye'ye illegal yollardan giriş yapan ve bombalı eylem hazırlığında olan PYD/YPG'li 'da yakalandı." ifadeleri kullanıldı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.03.2021 Güncelleme Tarihi: 12.03.2021
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tarafından yapılan açıklamada 'da 4 şahsın illegal yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı belirtilirken, bombalı hazırlığında olan teröristin yakalandığı açıklandı.

BAKANLIĞIN AÇIKLAMASI

Emniyet Genel Müdürlüğü ve tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde Şanlıurfa/Suruç ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan 4 şahsın illegal yollardan ülkemize geçtiği tespit edildi. Şahıslardan birinin PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterdiği belirlendi.

Teröristin çantasında yapılan aramada 100 adet el yapımı, 2 adet fabrikasyon fünye 1 adet USB bellek ele geçirildi.

USB belleğin incelemesi neticesinde Şanlıurfa-Adıyaman karayolu üzerinde bulunan taş ocakları yakınlarında arama ve tarama faaliyetleri gerçekleştirildi. Yaklaşık 10 kg patlamaya hazır EYP bulundu. Patlayıcı madde uzman ekipler tarafından yerinde imha edildi.

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