Prof.Dr. İsmail Balık A Haber ekranlarında yaptığı açıklamalarda tam kapanma ve aşılama çalışmalarına yönelik açıklamalarda bulundu. Tam kapanma uygulamasının ekonomik ve sosyolojik nedenler sebebiyle Çin dışında bir ülkede uygulanmasının zor olduğunu söyleyen İsmail Balık, Türkiye'de toplumda bir kısıtlama bıkkınlığı olduğunu ifade etti. Mutasyonlu virüs konusunda kapalı ortamlar için uyarılarda bulunan Balık, şu anki vakaların vatandaşları aldatmaması gerektiğini ifade etti. Virüsün kimde ağır seyredeceğinin bilinmediği söyleyen Balık, toplumun aşılanmasının da rehavete sürüklememesine vurgu yaptı. Balık ayrıca farklı isimlerdeki koronavirüs aşılarının vatandaşlarda bir sorun yaratmayacağını da ifade etti.

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