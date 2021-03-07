07 Mart 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Türkiye'de tam kapanma mümkün mü? Aşı çeşitliliği sorun yaratır mı? Prof.Dr. İsmail Balık A Haber'de yorumladı

Türkiye'de tam kapanma mümkün mü? Aşı çeşitliliği sorun yaratır mı? Prof.Dr. İsmail Balık A Haber'de yorumladı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.03.2021 20:15
Güncelleme:07.03.2021 20:43
Prof.Dr. İsmail Balık A Haber ekranlarında yaptığı açıklamalarda tam kapanma ve aşılama çalışmalarına yönelik açıklamalarda bulundu. Tam kapanma uygulamasının ekonomik ve sosyolojik nedenler sebebiyle Çin dışında bir ülkede uygulanmasının zor olduğunu söyleyen İsmail Balık, Türkiye'de toplumda bir kısıtlama bıkkınlığı olduğunu ifade etti. Mutasyonlu virüs konusunda kapalı ortamlar için uyarılarda bulunan Balık, şu anki vakaların vatandaşları aldatmaması gerektiğini ifade etti. Virüsün kimde ağır seyredeceğinin bilinmediği söyleyen Balık, toplumun aşılanmasının da rehavete sürüklememesine vurgu yaptı. Balık ayrıca farklı isimlerdeki koronavirüs aşılarının vatandaşlarda bir sorun yaratmayacağını da ifade etti.
Bilim Kurulu üyesi canlı yayınında uyardı: Böyle devam edersek... BİLİM KURULU ÜYESİ CANLI YAYININDA UYARDI: BÖYLE DEVAM EDERSEK...

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP’nin Erbakan sevgisi ne kadar samimi?
CHP’nin Erbakan sevgisi ne kadar samimi?
Türkiye'de tam kapanma mümkün mü?
Türkiye'de tam kapanma mümkün mü?
Dünyada bir ilk! Sadece Türkiye'de üretilecek
Dünyada bir ilk! Sadece Türkiye'de üretilecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan kadına şiddet açıklaması!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan kadına şiddet açıklaması!
Sağlık Bakanlığı 7 Mart 2021 Covid-19 tablosu
Sağlık Bakanlığı 7 Mart 2021 Covid-19 tablosu
Bodrum'da skandal olay!
Bodrum'da skandal olay!
Bilim Kurulu üyesi canlı yayınında uyardı: Böyle devam edersek...
Bilim Kurulu üyesi canlı yayınında uyardı: Böyle devam edersek...
FETÖ yeniden yapılanma içinde
FETÖ yeniden yapılanma içinde
Irak ziyaretinin perde arkası: FETÖ...
Irak ziyaretinin perde arkası: FETÖ...
CHP, HDP ve PKK birdir
"CHP, HDP ve PKK birdir"
Kara Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal
Kara Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal
Yasaklarla değil önlemlerle
Yasaklarla değil önlemlerle
Daha Fazla Video Göster
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ