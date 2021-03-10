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Haberler Özel Haber Haberleri Son dakika: Yerli aşı ne zaman hazır olacak? Acil kullanımla uygulamaya başlanabilir mi? Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış A Haber'de yanıtladı

Son dakika: Yerli aşı ne zaman hazır olacak? Acil kullanımla uygulamaya başlanabilir mi? Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış A Haber'de yanıtladı

Son dakika haberi... tarafından geliştirilen yerli aşının faz-2 aşamasının ikinci dozu gönüllülere uygulanıyor. Detayları muhabiri aktardı. Peki yerli aşı ne zaman hazır olacak? Faz-3 aşamasına ne zaman geçilir? Ne zaman uygulanmaya başlayacak? Acil kullanımla başlayabilir mi? Rektörü Prof. Dr. , canlı yayınında çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 10.03.2021 Güncelleme Tarihi: 10.03.2021
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Son dakika: Yerli aşı ne zaman hazır olacak? Acil kullanımla uygulamaya başlanabilir mi? Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış A Haber'de yanıtladı

tarafından geliştirilen yerli aşının faz-2 aşamasının ikinci dozu gönüllülere uygulanıyor. Detayları muhabiri aktardı. Peki yerli aşı ne zaman hazır olacak? Faz-3 aşamasına ne zaman geçilir? Ne zaman uygulanmaya başlayacak? Acil kullanımla başlayabilir mi? Rektörü Prof. Dr. , canlı yayınında çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.

İşte o açıklamalardan satır başları;

YAN ETKİ GÖRÜLMEDİ

10 Şubat'ta faz-2 aşamasına geçmiştik ve birinci dozlamaya başlamıştık. Bugün de birinci dozlamasını yaptığımız gönüllülerimizin ikinci dozuna geçtik. Çok şükür şu çok sevindiriyor bizi ki hem faz-1'de hem de faz-2'nin şu ana kadar 175'ince hastamızı almış durumdayız ve hiçbir ciddi yan etki görülmedi.

FAZ-2 ÇALIŞMALARI NE ZAMAN BİTECEK?

İnşallah Nisan aynın ortasında faz-2 dozlamalarının biteceğini söyleyebilirim.

ETKİNLİĞİ NE DURUMDA?

Bizim görebildiğimiz kadarıyla çok iyi gidiyor. Etkinliğinin de çok iyi gittiğini de söyleyebilirim. Ama bunu şimdiden söylemek tam doğru olmaz. Faz-2 bittiğinde raporlayacağız net bir şekilde açıklanacak.

FAZ-2 AŞAMASINA NE ZAMAN GEÇİLİR?

İnşallah faz-2 tamamlanınca ondan sonra faz-3 çalışmalarına başlanacak. O çalışmaları biz yapamayız bunu koordinasyonunda yapılması lazım. Birçok merkezde yapılacağını düşünüyorum ben. Acil kullanımla hemen başlayabilir miyiz? Bunun cevabını da tabii faz-3 çalışmaları gösterecek. Sağlık Bakanlığımızın taktirinde.

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