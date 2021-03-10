Son dakika: Yerli aşı ne zaman hazır olacak? Acil kullanımla uygulamaya başlanabilir mi? Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış A Haber'de yanıtladı
Son dakika haberi... Erciyes Üniversitesitesi tarafından geliştirilen yerli aşının faz-2 aşamasının ikinci dozu gönüllülere uygulanıyor. Detayları A Haber muhabiri Engin Gökdemir aktardı. Peki yerli aşı ne zaman hazır olacak? Faz-3 aşamasına ne zaman geçilir? Ne zaman uygulanmaya başlayacak? Acil kullanımla başlayabilir mi? Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, canlı yayınında çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.
Erciyes Üniversitesitesi tarafından geliştirilen yerli aşının faz-2 aşamasının ikinci dozu gönüllülere uygulanıyor. Detayları A Haber muhabiri Engin Gökdemir aktardı. Peki yerli aşı ne zaman hazır olacak? Faz-3 aşamasına ne zaman geçilir? Ne zaman uygulanmaya başlayacak? Acil kullanımla başlayabilir mi? Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, canlı yayınında çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.
İşte o açıklamalardan satır başları;
YAN ETKİ GÖRÜLMEDİ
10 Şubat'ta faz-2 aşamasına geçmiştik ve birinci dozlamaya başlamıştık. Bugün de birinci dozlamasını yaptığımız gönüllülerimizin ikinci dozuna geçtik. Çok şükür şu çok sevindiriyor bizi ki hem faz-1'de hem de faz-2'nin şu ana kadar 175'ince hastamızı almış durumdayız ve hiçbir ciddi yan etki görülmedi.
FAZ-2 ÇALIŞMALARI NE ZAMAN BİTECEK?
İnşallah Nisan aynın ortasında faz-2 dozlamalarının biteceğini söyleyebilirim.
ETKİNLİĞİ NE DURUMDA?
Bizim görebildiğimiz kadarıyla çok iyi gidiyor. Etkinliğinin de çok iyi gittiğini de söyleyebilirim. Ama bunu şimdiden söylemek tam doğru olmaz. Faz-2 bittiğinde raporlayacağız net bir şekilde açıklanacak.
FAZ-2 AŞAMASINA NE ZAMAN GEÇİLİR?
İnşallah faz-2 tamamlanınca ondan sonra faz-3 çalışmalarına başlanacak. O çalışmaları biz yapamayız bunu Sağlık Bakanlığımız koordinasyonunda yapılması lazım. Birçok merkezde yapılacağını düşünüyorum ben. Acil kullanımla hemen başlayabilir miyiz? Bunun cevabını da tabii faz-3 çalışmaları gösterecek. Sağlık Bakanlığımızın taktirinde.