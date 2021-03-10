YAN ETKİ GÖRÜLMEDİ

10 Şubat'ta faz-2 aşamasına geçmiştik ve birinci dozlamaya başlamıştık. Bugün de birinci dozlamasını yaptığımız gönüllülerimizin ikinci dozuna geçtik. Çok şükür şu çok sevindiriyor bizi ki hem faz-1'de hem de faz-2'nin şu ana kadar 175'ince hastamızı almış durumdayız ve hiçbir ciddi yan etki görülmedi.