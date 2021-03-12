Rusya'nın Su-57 teklifine Türkiye'den flaş cevap! Dünya Türkiye'nin Su-57 ilgisini korkuyla takip ediyor
Rusya'dan S-400 Hava Savunma Sistemi alan Türkiye'nin Su-57 alma ihtimali ABD'yi tedirgin etmeye devam ediyor. Daha önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da incelediği 5. nesil savaş jetleri Su-57'ler hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Rusya Askeri Teknik İş Birliği Federal Servisi yetkilileri, Türkiye'ye Su-57 satabileceklerini açıkladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Su-57 hakkındaki açıklamaları dünya basınında gündeme oturdu.
ABD'nin sırt çevirmesinin ardından Hava Savunma Sistemi'nin Rusya'dan alan Türkiye, 5. nesil savaş jetleri için de çalışmalarına devam ediyor. Türkiye'nin Su-57 ve Su-35 alma ihtimali dünya basınından gündeme oturdu. Bakan Varank, Rusya'nın teklifi sonrasında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
BAŞKAN ERDOĞAN YAKINDAN İNCELEMİŞTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da bir araya gelmiş ve ikili 5. nesil savaş uçağı Su-57'yi yakından incelemişti.
Başkan Erdoğan 2019'da yaptığı bir açıklamada, "Özellikle F-35'ler konusunda Amerika şu andaki tutumunu devam ettirirse biz tabii başımızın çaresine bakacağız. Su-35 mi, F35 mi veya Su-57 mi vesaire gibi" diye konuşmuştu.
PUTİN'DEN FLAŞ MESAJ
Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'nin Su-57 ilgisi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Putin açıklamasında, "Sivil havacılık da iftihar ettiğimiz sektör. Hafif helikopterleri olumlu buldular. Tıbbi amaçlarla kullanılabilir. Sadece askeri alandaki işbirliğinden bahsetmedik. SU-35 konusunda ortak çalışma yürütülebilir. SU-57 uçağı üzerine de işbirliği yapabiliriz." ifadelerine yer verdi.
RUSYA'DAN S-400 ALINDI
F-35'de olduğu gibi Patriot'ta da arkasını dönen ABD, Türkiye'nin Rusya ile S-400 anlaşması yapmasına neden olmdu. Rus ile sıcak ilişkiler içinde bulunan Türkiye, hava savunma sistemi olarak alanının öncülerinden olan S-400'leri alma kararı verdi.
Türkiye'nin toplamda 2 sistem yani 4 batarya S-400 satın alındığı biliniyor. Her bataryada toplamda 9 adet fırlatma aracı bulunurken, Türkiye'ye teslim edilecek toplam fırlatıcı araç sayısı ise 36 olarak belirtiliyor. Sistemlerin tamamı teslim edildiğinde, her bataryada 36 adet atışa hazır füze olacak. Türkiye genelinde ise 4 bataryada toplamda 144 adet atışa hazır füze bulunacak. Ayrıca, 48 adet yedek füze temin edilecek.
BAKAN VARANK'TAN FLAŞ SU-57 AÇIKLAMASI
Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Rusya Askeri Teknik İş birliği Federal Servisi (FSVTS) yetkilileri, Türkiye'ye Su-57 ya da Su-35 satmaya ve görüşmeleri ilerletmeye hazır olduklarını söylemişti.
Bu açıklamadan günler sonra Rus Sputnik haber ajansına konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, başta Su-35 ve Su-57 olmak üzere Rusya'nın yeni nesil savaş uçakları ve Rusya'nın bu alanda iş birliği teklifini olumlu değerlendirebileceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Ülkelerle işbirliklerimizi kendi ihtiyaçlarımız ve iki ülkenin karşılıklı çıkarları temelinde değerlendiriyoruz. Şu anda bizim asgari olarak havacılık alanında neye ihtiyacımız olduğu, gelecekte bir ihtiyaç karşımıza çıkar mı şeklindeki değerlendirmeler, Savunma Sanayii Başkanlığımız ile askerlerimizin ortaklaşa planlamaları ile oluyor. Kategorik olarak bizim, 'X ülkesinin uçağına karşıyız, Y ülkesinin uçağına karşıyız' dememiz mevzu bahis olamaz. Eğer mevcut ihtiyaçlarımıza dönük Rusya'da bir uçak varsa ve bizim bunu kendi sistemimize sokup çalıştırma manasında zorluk olmayacaksa biz tabii bu uçağı Rusya'dan ya da Avrupa'da başka bir ülkeden de alabiliriz."