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Haberler Özel Haber Haberleri Son dakika: Mısır ile Türkiye arasında ilk temas ne anlama geliyor? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi: Suudi Arabistan da görecektir

Son dakika: Mısır ile Türkiye arasında ilk temas ne anlama geliyor? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi: Suudi Arabistan da görecektir

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı , " ile hem istihbarat düzeyinde hem de dışişleri bakanlıkları düzeyinde temaslarımız var. Diplomatik düzeyde temaslarımız başladı." açıklamasını yaptı. Peki bu temas ne anlama geliyor? Emekli Hava Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş 'de değerlendirdi.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 12.03.2021 Güncelleme Tarihi: 12.03.2021
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Son dakika: Mısır ile Türkiye arasında ilk temas ne anlama geliyor? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi: Suudi Arabistan da görecektir

Dışişleri Bakanı , "Mısır ile hem istihbarat düzeyinde hem de dışişleri bakanlıkları düzeyinde temaslarımız var. Diplomatik düzeyde temaslarımız başladı." açıklamasını yaptı. Peki bu temas ne anlama geliyor? Emekli Hava Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş 'de değerlendirdi.

İşte o açıklamalardan satır başları;

İSRAİL VE MISIR'I RAHATSIZ ETTİ

ile yapmış olduğumu deniz yetki alanları konusu hem İsrail'i hem Mısır'ı fevkalade rahatsız etmiştir. ile yapılan anlaşmada tabii ki 30 bin km kare civarında bir yeri Yunanistan'a kaybetmiş oldu. Orada müthiş bir şekilde muhalefet olduğunu biliyoruz. O muhalefette haklı olarak Mısır'ın Yunanistan ile yapmış olduğu anlaşmayı yanlış buluyoruz. Şu andaki iktidardan da bir kısım insanlar yanlış buluyor.

SUUDİ ARABİSTAN DA GÖRECEKTİR

'nın ziyareti de etkili oldu. Bu Mısır'ı rahatsız ediyor 'ı da rahatsız ediyor. 'ta insanların Hristiyanlaştırılması konusuna girilmiş oldu bütün bunlar görüldüğünde bu işin bir yerde ülkeleri arasında merkez ülke Mısır olması nedeniyle Mısır da yavaş yavaş ile bu işlerin mutlaka yapılması sonucunda büyük olduğu takdirde Mısır'ın da kolay yaşayamayacağını onlar da görüyor. Bunu Suudi Arabistan da görecektir ve Türkiye ile çok daha iyi ilişkiler içerisine gireceklerdir.

Mısır ile ilk diplomatik temas ne anlama geliyor? MISIR İLE İLK DİPLOMATİK TEMAS NE ANLAMA GELİYOR?

İlk diplomatik temas ne anlama geliyor? İLK DİPLOMATİK TEMAS NE ANLAMA GELİYOR?

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