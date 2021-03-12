SUUDİ ARABİSTAN DA GÖRECEKTİR

Papa'nın ziyareti de etkili oldu. Bu Mısır'ı rahatsız ediyor Suudi Arabistan'ı da rahatsız ediyor. Irak'ta insanların Hristiyanlaştırılması konusuna girilmiş oldu bütün bunlar görüldüğünde bu işin bir yerde Arap ülkeleri arasında merkez ülke Mısır olması nedeniyle Mısır da yavaş yavaş Türkiye ile bu işlerin mutlaka yapılması sonucunda büyük İsrail olduğu takdirde Mısır'ın da kolay yaşayamayacağını onlar da görüyor. Bunu Suudi Arabistan da görecektir ve Türkiye ile çok daha iyi ilişkiler içerisine gireceklerdir.