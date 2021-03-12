Son dakika: Mısır ile Türkiye arasında ilk temas ne anlama geliyor? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi: Suudi Arabistan da görecektir
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Mısır ile hem istihbarat düzeyinde hem de dışişleri bakanlıkları düzeyinde temaslarımız var. Diplomatik düzeyde temaslarımız başladı." açıklamasını yaptı. Peki bu temas ne anlama geliyor? Emekli Hava Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş A Haber'de değerlendirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Mısır ile hem istihbarat düzeyinde hem de dışişleri bakanlıkları düzeyinde temaslarımız var. Diplomatik düzeyde temaslarımız başladı." açıklamasını yaptı. Peki bu temas ne anlama geliyor? Emekli Hava Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş A Haber'de değerlendirdi.
İşte o açıklamalardan satır başları;
İSRAİL VE MISIR'I RAHATSIZ ETTİ
Libya ile yapmış olduğumu deniz yetki alanları konusu hem İsrail'i hem Mısır'ı fevkalade rahatsız etmiştir. Mısır Yunanistan ile yapılan anlaşmada tabii ki 30 bin km kare civarında bir yeri Yunanistan'a kaybetmiş oldu. Orada müthiş bir şekilde muhalefet olduğunu biliyoruz. O muhalefette haklı olarak Mısır'ın Yunanistan ile yapmış olduğu anlaşmayı yanlış buluyoruz. Şu andaki iktidardan da bir kısım insanlar yanlış buluyor.
SUUDİ ARABİSTAN DA GÖRECEKTİR
Papa'nın ziyareti de etkili oldu. Bu Mısır'ı rahatsız ediyor Suudi Arabistan'ı da rahatsız ediyor. Irak'ta insanların Hristiyanlaştırılması konusuna girilmiş oldu bütün bunlar görüldüğünde bu işin bir yerde Arap ülkeleri arasında merkez ülke Mısır olması nedeniyle Mısır da yavaş yavaş Türkiye ile bu işlerin mutlaka yapılması sonucunda büyük İsrail olduğu takdirde Mısır'ın da kolay yaşayamayacağını onlar da görüyor. Bunu Suudi Arabistan da görecektir ve Türkiye ile çok daha iyi ilişkiler içerisine gireceklerdir.