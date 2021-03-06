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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı | Sağlık durumu nasıl?

Son dakika haberleri... Başkanı Prof. Dr. 'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Erbaş, sağlık durumuna ilişkin resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yaptı.

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Giriş Tarihi: 06.03.2021 Güncelleme Tarihi: 06.03.2021
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı | Sağlık durumu nasıl?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

ALİ ERBAŞ SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPTI

Testini dün yaptırdığını belirten Erbaş, genel durumunun iyi olduğunu ve dinlendiğini söyledi.

İyi dileklerini ileten herkese teşekkür eden Erbaş paylaşımında, "Dün yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi. Dinleniyorum. Hafif atlatmak nasib olur İnşâellah; dualarınızı bekliyorum. Bu vesileyle geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür eder, tüm hastalara Allah'tan acil şifalar dilerim." ifadelerine yer verdi.

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