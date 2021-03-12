Bitlis'teki helikopter kazasında yaralanan Gazi Yüzbaşı Ender Uzunçakmak doktor kız kardeşine emanet



Ender Uzunçakmak, kendisi gibi yüzbaşı olan eşi Menekşe Uzunçakmak ile

KIZ KARDEŞİ SEVKİNİ İSTEDİ

Uzunçakmak'ın nöroloji doktoru olan kız kardeşi Handan Uzunçakmak Uyanık, Milli Savunma Bakanlığı'na başvurarak, "Ağabeyimin tedavisiyle yakından ilgilenmek istiyorum" diyerek kendi görev yaptığı İstanbul'daki Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne sevk edilmesini istedi. Böylece ağabeyi ile yakından ilgilenmeye başladı.

Yaralı yüzbaşının sağlık durumu iyiye giderken, 3 gündür hastanede yatıp kalkan, her türlü süreci takip eden Handan Uzunçakmak, ağabeyinin mucize kurtuluşuna ve tedaviye verdiği olumlu tepkiye şükrediyor. Uzunçakmak'ın kendisi gibi yüzbaşı olan eşi Menekşe Uzunçakmak da bir an olsun eşinin yanından ayrılmıyor. Yüzbaşı Uzunçakmak, çok sevdiği komutanı Korgeneral Osman Erbaş ve arkadaşlarının şehit olduğu haberini, gözlerini açtığı hastanede öğrendi.