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CHP'li Ahmet Akın: Akkuyu Nükleer Santrali'ne ihtiyacımız yok

Türkiye’nin elektrik tüketiminin yüzde 10’unu karşılayacak olan ’nun 3.reakktörünün temeli Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı katılımıyla atıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı , "Türkiye'nin 'ne ihtiyacı yok" dedi.

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Giriş Tarihi: 11.03.2021 Güncelleme Tarihi: 11.03.2021
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CHP'li Ahmet Akın: Akkuyu Nükleer Santrali'ne ihtiyacımız yok

Genel Başkan Yardımcısı , 'ne ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamasında Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin pahalı ve riskli olduğunu, Nükleer Düzenleme Kurumunun yasal temelinin de çökmesiyle hukuki açıdan sakatlandığını savunan Akın, şöyle devam etti:

"Henüz inşaat aşamasında meydana gelen patlamalarla fiziki altyapı konusunda endişelere neden olan Akkuyu Nükleer Santrali şimdi de hukuki altyapısıyla tartışmalı hale geldi. Tüm dünyada nükleer enerjiden uzaklaşma eğilimi hız kazanırken Türkiye inatla santrale yatırım yapıyor.

Türkiye yenilenebilir enerji yerine nükleerde ısrar ediyor. İktidarın ticari değil, siyasi bir proje olarak dayattığı Akkuyu Nükleer Santrali, ne milli ne de yerli bir projedir. Türkiye'nin Akkuyu'ya bu koşullarda ihtiyacı yok."

ANKARA VE İZMİR'İN TÜM ELEKTRİĞİNİ AKKUYU SAĞLAYACAK

Yılda toplam 35 milyar kilovatsaat elektrik üretecek Akkuyu'nun tüm üniteleri devreye alındığında Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'u karşılanacak. Santral tek başına ve 'in toplam elektrik talebini, 'un ise elektrik ihtiyacının yüzde 90'ını karşılayabilecek.

TEMELİNİ BAŞKAN ERDOĞAN ATTI

Türkiye'nin en büyük yatırımları arasında bulunan 'de üçüncü ünitenin temel atma törenine Başkan ve video konferans yöntemiyle katıldı.

550 PARÇADAN OLUŞUYOR!
Her türlü tedbir alarak emin adımlarla ilerlemeye çalıştıklarını, bilhassa emniyetten kesinlikle taviz vermediklerini vurgulayan Erdoğan, "Yaklaşık 550 bin parçadan oluşan Akkuyu Nükleer Güç Santralimizi en ileri düzeyde güvenlik sistemleriyle donatıyor, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı standartlarına uygunluğuna mutlaka dikkat ediyoruz." dedi.

Erdoğan, devasa projeyi Türk-Rus iş birliğinin sembollerinden biri olarak gördüklerini, iş birliklerini yeni projelerle derinleştirme noktasında Putin ile aynı güçlü iradeyi paylaştıklarını aktardı.

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