Son dakika: CHP'de vekiller kazan kaldırdı: Cihangir İslam’ı istemiyoruz! Parti yönetimine istifa göndermesi
Son dakika haberine göre İstanbul Milletvekili Cihangir İslam’ın CHP’ye katılmasına partililerin tepkisi sürüyor. Parti yönetimine Atatürk ilkelerinden uzaklaşıldığı eleştirisinde bulunan CHP’li vekiller, son dönemde yaşanan istifalara dikkat çekerek, tepkilerinin dikkate alınmasını istedi.
Saadet Partisi'nden istifa ettikten sonra bağımsız milletvekili olarak yoluna devam eden Cihangir İslam'ın CHP'ye katılmasına partililer öfkeli.
İslam'ın parti değerlerine uymadığını savunan CHP'li vekiller, rahatsızlıklarını parti yönetimine iletti.
"ATATÜRK İLKELERİNDEN UZAKLAŞIYORUZ"
Parti yönetimini Atatürk ilkelerinden uzaklaşmakla eleştiren milletvekilleri, CHP'den son dönemde yaşanan istifalara dikkat çekerek, tepkilerinin ciddiye alınmasını istedi.
CHP'li vekiller, parti yönetimine Cihangir İslam'ın söylemleri ve yazıları ile CHP'yi eleştiren mesajlarını da hatırlattı.
"HERKESLE ÇALIŞTIM VE ÇALIŞIRIM"
Cihangir İslam, kendisine yönelik tepkilere sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi. İslam, "Çoğulcu demokrasi için eşit şartlarda herkesle çalıştım ve çalışırım" dedi.
Eski CHP vekili Şahin Mengü'nün "İslam'a rozet takılması bize bu partiden gidin demek" açıklamasının ardından CNN Türk boykotunu deldikleri için partiden ihraç edilen Ümit Kocasakal ve İrem Çiçek de duydukları rahatsızlıkları gizlememişti. Kocasakal, "Eminim ki o da tıpkı Kaftancıoğlu ve benzerleri gibi Altı Oka, Atatürk'e, CHP'nin çizgisine ve ilkelerine gönülden bağlıdır! Dostlar genişliyor" sözleriyle tepki göstermişti.
PARTİDE RAHATSIZLIK YARATTI! İSTİFA GELDİ
Cihangir İslam'ın CHP'ye katılması parti içinde de rahatsızlık yarattı. CHP Beyoğlu eski İlçe Başkanı ve ve eski İBB Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülsever tepki göstererek istifa etti.
"BENDEN BU KADAR"
Gülsever, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün Bekaroğlu, İhsan Özkes, Ekmelettin, Bugünkü dostlarımız Abdullah Gül, Babacan, şimdi de Cihangir İslam. Artık bu kadarını yüreğim taşımıyor. Kusura bakmayın. Benden bu kadar" sözleriyle CHP'den istifasını açıkladı.
İNCE'NİN İSTANBUL İL BAŞKANI OLACAK
Memleket Hareketini partileştirme kararı alan ve geçtiğimiz haftalarda CHP'den istifasını açıklayan Muharrem İnce'nin ekibi de şekillenmeye başladı.
CHP Beyoğlu eski İlçe Başkanı ve ve eski İBB Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülsever'in, İnce'nin partisinin İstanbul İl Başkanı olacağı öğrenildi.
İHRAÇ EDİLEN CHP'LİLERDEN CİHANGİR İSLAM TEPKİSİ
Cihangir İslam'ın partiye katılmasından partiden ihraç edilen CHP'liler de rahatsız oldu.
CHP Eski Manisa Milletvekili Şahin Mengü, sosyal medya hesabı üzerinden tepkisini "Cihangir İslam'a CHP rozeti takılması tüm bu partiye gönül veren laiklikten yana olan ulusalcılara, siz bu partiden gidin biz sizi istemiyoruz demektir. Bu partiye emek vermiş, gönül vermiş insanları bu aymazlığa tepki vermeye çağırıyorum" diyerek dile getirdi.
CHP'den ihraç edilen Ümit Kocasakal ve İrem Çiçek de tepkilerini gizlemedi.
"PARTİNİN GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLDİ OMURGA YOK"
Kocasakal, "Eminim ki o da tıpkı Kaftancıoğlu ve benzerleri gibi Altı Oka, Atatürk'e, CHP'nin çizgisine ve ilkelerine gönülden bağlıdır! Dostlar genişliyor. Atatürkçülere, ulusalcılara, altı oka tahliye ve tasfiye. Hormon takviyesiyle Partinin genetiğinin değiştirilmesi. İşte yeni CHP dedikleri bu: İdeoloji yok, çizgi yok, ilke yok, omurga ve tutarlılık yok, Partiye fikri ve genetik aidiyet, bağlılık yok, Partinin programına ve tüzüğüne uymak yok" sözleriyle duruma tepki gösterdi.
İrem Çiçek ise FETÖ'nün 'Balyoz kumpasına' Cihangir İslam'ın verdiği desteğe dair ekran görüntüsünü paylaşarak "İyi geceler" notunu ekledi.