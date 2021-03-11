168 yıl sonra bir ilk! Meteoroloji'den kar uyarısı! İstanbul'a kar yağacak mı? İşte kar yağacak iller! Hangi illere kar yağacak?
Soğuk ve yağmurlu havaların etkisi altına giren İstanbul için kar yağışı bekleyişi başladı. Milyonlar "İstanbul'a kar yağacak mı?" sorusunun cevabını bekliyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamada birçok il için kar uyarısı yapılırken gözler İstanbul ve Ankara'ya çevrildi. Kar yağışı beklentilerini değerlendiren Prof. Dr. Orhan Şen'in "Bu ilk defa olmuyor. 1853 yılında da dünyada meydana gelmişti" sözleri gündem oldu.
İstanbul'da havaların soğuması üzerine kar beklentileri yeniden arttı. Milyonların hasret kaldığı kar yağışı için Meteoroloji Genel Müdürlüğü soru yağmuruna tutuldu. Peki İstanbul'a kar yağacak mı?
İSTANBUL VALİLİĞİ DE UYARDI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul'da kuvvetli yağış ve rüzgar beklendiğini duyurdu.
MGM'nin açıklamasında "İstanbul'daki yağmur ve sağanak yağışın sabah (11.03.2021 Perşembe) ilk saatlerden itibaren kuvvetli poyrazla (40-70 km/saat) beraber etkili (15-25 kg/m2) olması bekleniyor. Yağışın öğle saatlerinde, kuvvetli rüzgarın ise Perşembe gece saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Başta ulaşımda aksamalar olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri yer aldı.
İstanbul Valiliği de MGM'nin değerlendirmelerine göre kentte bugün kuvvetli yağış ve rüzgar beklendiği, başta ulaşımda aksamalar olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulundu.
Meteoroloji kuzeybatı kesimlerde de kuvvetli yağış beklendiğini belirtti. Yapılan açıklamada "Perşembe ilk saatlerden itibaren Çanakkale'nin doğusu ile sabah saatlerinden itibaren Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Düzce'de kuvvetli (20-50 kg/m2) yağmur ve sağanak , Marmara'nın doğusunun yüksek kesimleri ile Düzce'nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kuvvetli (5-20 cm) kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, yüksek kesimlerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
1853'TEN BERİ İLK!
Türkiye'nin etkisi altına girdiği yağışlı hava sistemiyle ilgili uzman isim Prof. Dr. Orhan Şen'den önemli açıklamalar geldi.
İşte Prof. Dr. Orhan Şen'in açıklamalarından öne çıkanlar:
Bir kış havasındayız, kış devam ediyor ve biraz daha devam edecek, Mart ayı böyle geçecek gibi gözüküyor. İstanbul'da dün gece kuvvetli yağışlar vardı, öğleden sonra etkisi azalacak. Bu akşam İstanbul'da yağış bitiyor ancak Anadolu'da, Karadeniz'in iç kesimlerinde kar yağışı, Bolu civarlarında kar yağışı devam edecek.
Türkiye'nin her yerinde bugün yağış var. Bu yağışları İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da kar, diğer bölgelerde ise yağmur şeklinde olacak. Şiddeti fazla olduğu için bu yağışların dikkat edilmesi gerekir. Doğu Anadolu'daki çığ tehlikesine dikkat etmek gerekiyor.
Yarın yağışlar İstanbul'u ve batı bölgesini terk ediyor, cumartesi günü de Türkiye'yi terk edecek. Cumartesi ve pazar açık bir hava olacak ama pazar akşamı tekrar bir yağmurlu havayla karşı karşıya kalacağız. Ondan sonra pek yaz aylarına dönecekmişiz gibi durmuyor.
ABD'de de uzun yıllar görülmeyen kar yağışları görüldü, Teksas'a kadar inen yağışlar oldu. Türkiye'de de yağışlı hava devam ediyor. Bunun nedeni; kutup dönemindeki girdaplar vardır. Kutuplarının etrafında da lastik gibi bir bağ vardır ve bu bağ soğuk havayı aşağı enlemlere indirmez genellikle. Bu sene yeryüzünden 30 km uzakta bir sıcaklık meydana geldi. Bu sıcaklıktan dolayı girdap ısınmaya başladı.
Isınınca etrafında tutan, lastik gibi olan bağa gevşedi ve aşağılara doğru sarkmaya başladı. Aşağılar derken Kuzey Amerika'da Teksas'a kadar, Avrupa'da Avrupa içlerine kadar... Bu soğukların nedeni o. Bazı bölgelerde sıcaklıklar yukarıya doğru çıkmaya başladı.
Bu ilk defa olmuyor. 1853 yılında da dünyada meydana gelmişti, bu önemli bir olay ama küresel ısınmayla karıştırmamak lazım. Küresel ısınma devam ediyor. "Türkiye'de bir daha kar yağmayacak, küresel ısınma var" diyemiyoruz.
İstanbul'da bugün kuvvetli poyraz var. Pazar akşamı biraz daha kuvvetli geliyor yağışlar... Afete dönüştürmemek için riski takip etmemiz lazım. İstanbul'da hafta sonu sıcaklıklar 15 dereceye kadar çıkar. Pazar günü gelen sistem 2-3 sürecek ama arkası da yağışlı gözüküyor. Artık Türkiye'de 1 aylık bir bahar ayı yaşayacağız. İklim değişimi bahar aylarını ortadan kaldırdı.