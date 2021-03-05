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Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya finansman sağlayan iki kişi tutuklandı

'da terör örgütü 'ya finansman sağladığı iddia edilen kişilere operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 05.03.2021 Güncelleme Tarihi: 05.03.2021
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Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya finansman sağlayan iki kişi tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmada, örgüte finansman sağladığı tespit edilen iki kişiyi yakalamak için operasyon düzenlendi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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