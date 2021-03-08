08 Mart 2021, Pazartesi
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Şırnak'taki terör operasyonunda 12 gözaltı

Emniyet ekipleri yurdun her bölgesinde terörle mücadelesine tüm hızıyla devam ediyor. 'taki PKK/FETÖ operasyonunda 12 şüphelinin yakalandığı açıklandı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 08.03.2021
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Şırnak'taki terör operasyonunda 12 gözaltı

Şırnak'ta terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik 1-7 Mart'ta kent genelinde operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 8'i PKK, 4'ü de FETÖ/PDY üyeliğinden olmak üzere 12 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 1'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki 3 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

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