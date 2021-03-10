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Son dakika: Sağlık Bakanlığı 10 Mart 2021 Covid-19 vaka, vefat, ağır hasta ve test tablosu

... verilerine göre, 'de son 24 saatte 145 bin 130 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 556 kişinin testi pozitif çıktı, 67 kişi hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi: 10.03.2021 Güncelleme Tarihi: 10.03.2021
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covid19.saglik.gov.tr web adresi üzerinden 'nin 10 Mart 2021 koronavirüs tablosunu (Kovid-19) duyurdu.

Peki, Türkiye'de Kovid-19'dan kaç kişi öldü, Türkiye'de vaka sayısı ne kadar oldu?

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 145 bin 130 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 556 kişinin testi pozitif çıktı, 67 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 1309 oldu, 9 bin 193 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 649 bin 862'ye yükseldi.

Yeni vaka sayısı 15 bin sınırında... YENİ VAKA SAYISI 15 BİN SINIRINDA...

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