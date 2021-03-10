Son dakika: Sağlık Bakanlığı 10 Mart 2021 Covid-19 vaka, vefat, ağır hasta ve test tablosu

Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresi üzerinden Türkiye'nin 10 Mart 2021 koronavirüs tablosunu (Kovid-19) duyurdu.

Peki, Türkiye'de Kovid-19'dan kaç kişi öldü, Türkiye'de vaka sayısı ne kadar oldu?

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 145 bin 130 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 556 kişinin testi pozitif çıktı, 67 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 1309 oldu, 9 bin 193 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 649 bin 862'ye yükseldi.