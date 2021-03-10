Yeni vaka sayısı 15 bin sınırında... | 10 Mart 2021 Çarşamba tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 10 Mart 2021 Çarşamba günü verilerine göre; son 24 saatte 145 bin 130 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 14 bin 556 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 814 olarak kayda geçti. Geride bıraktığımız günde 67 kişi hayatını kaybetti, 9 bin 193 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 2 milyon 649 bin 862'ye çıktı. Toplam test sayısı 34 milyon 548 bin 238'e ulaşırken; vaka sayısı 2 milyon 812 bin 943, vefat sayısı 29 bin 227, ağır hasta sayısı 1309 oldu.

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