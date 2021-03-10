10 Mart 2021, Çarşamba
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Adana'da PKK'lı terörist tarım işçilerinin kaldığı çadırda yakalandı

Son dakika haberine göre… 'da mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırda yakalanan terör örgütü PKK/KCK şüphelisi adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 10.03.2021 Güncelleme Tarihi: 10.03.2021
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Adana'da PKK'lı terörist tarım işçilerinin kaldığı çadırda yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ile MİT Adana Bölge Daire Başkanlığı, terör örgütü PKK/KCK suçları kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan yabancı uyruklu M.A'nın (31) mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırlar bölgesinde olduğunu belirledi.

TUTUKLANDI

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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