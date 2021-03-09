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09 Mart 2021 koronavirüs tablosu: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?

'de nedeniyle son 24 saatte 66 kişi hayatını kaybetti, yeni sayısı ise 13 bin 755 oldu. İşte 9 Mart Türkiye'nin koronavirüs tablosunda son durum...

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Giriş Tarihi: 09.03.2021 Güncelleme Tarihi: 09.03.2021
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covid19.saglik.gov.tr web adresi üzerinden 'nin 9 Mart 2021 tablosunu (Kovid-19) duyurdu. Peki, Türkiye'de Kovid-19'dan kaç kişi öldü, Türkiye'de sayısı ne kadar oldu?

9 Mart 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 140 bin 828 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 755 kişinin testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1289 oldu, 8 bin 639 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 640 bin 669'a yükseldi.

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

Yeni vaka sayısı 14 bin sınırında... YENİ VAKA SAYISI 14 BİN SINIRINDA...

08 MART

07 MART

06 MART

05 MART

04 MART

03 MART

02 MART

01 MART

Maske ve sosyal mesafe kalkıyor! MASKE VE SOSYAL MESAFE KALKIYOR!

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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