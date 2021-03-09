Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresi üzerinden Türkiye'nin 9 Mart 2021 koronavirüs tablosunu (Kovid-19) duyurdu. Peki, Türkiye'de Kovid-19'dan kaç kişi öldü, Türkiye'de vaka sayısı ne kadar oldu?

9 Mart 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 140 bin 828 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 755 kişinin testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1289 oldu, 8 bin 639 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 640 bin 669'a yükseldi.

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU