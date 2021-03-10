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Son dakika: Komiser yardımcılığı sınavına ilişkin FETÖ soruşturmasında 51 gözaltı kararı

Son dakika haberine göre , 2005 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin FETÖ soruşturması kapsamında 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 10.03.2021 Güncelleme Tarihi: 10.03.2021
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Son dakika: Komiser yardımcılığı sınavına ilişkin FETÖ soruşturmasında 51 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2005 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden toplam 51 FETÖ/PDY mensubu hakkında gözaltı kararı verilmiştir" denildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği belirtildi.

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