Sabah yazarı Dilek Güngör yazdı! Ford Otosan’da bayi iflas ettirme operasyonu

Söylediklerine göre, onun da bütün bu gelişmelerden haberi yok! Refik Aydın, "Küçülme kararının yıllar önce alındığını neden alım aşamasında firmaya Otosan tarafından iletilmediğini, konuyu çözeceğini ve geri dönüş yapacaklarını bize ifade etti" diyor. O tarihten sonra Ankara'da ve İstanbul'da çalmadıkları kapı kalmıyor.

Geçen yıl sonunda Otosan Genel Müdür Yardımsı Özgür Yücetürk yeniden kendilerini davet ediyor. Yetkili servis statülerinin sona erdirildiğini bildirip, zararlarının tazmini için 500 bin TL bir tazminat ödeyeceklerini söylüyor.

Tabii, 16 milyonluk yatırım yapan hatta oturdukları evleri bile bankaya teminat olarak veren Aydınlar Otomotiv'in sahipleri buna itiraz ediyor.

Refik Aydın'ın iddiası o toplantıda Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün'ün kendilerine sinkaflı küfürler ettiği yönünde… Hatta şöyle diyor: "Ford Otosan yetkilileri bizden 5 milyon TL istedi. Biz bir sürü kredi çekip yatırım yaptığımızı, şu anda öyle bir miktar parayı veremeyeceğimizi söyledik. Duyduğumuza göre, 30-35 tane servisi kapattılar. Ancak bu istedikleri parayı aldıkları bayileri kapatmadılar."