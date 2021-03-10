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Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı! Yeni risk haritasıyla illerde kısıtlamalar değişecek mi? Kontrollü normalleşme devam edecek mi?

Son dakika haberi... Son günlerde 'deki vaka sayıları arttı. 9 Mart verilerine göre günlük 13 bin 755 yeni vaka tespit edildi. Vakaların artmasıyla illerdeki risk haritası da değişiyor. Kırmızı renkler çoğalıyor, mavi iller ise azalışa geçti. Önümüzdeki günlerde yayımlanacak yeni risk haritasıyla illerde kısıtlamalar değişecek. İşte tüm bu gelişmelerin ardından bugün Bakanı 'nın başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı. Peki ? ? İşte haberin detayları...

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Giriş Tarihi: 10.03.2021 Güncelleme Tarihi: 10.03.2021
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Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı! Yeni risk haritasıyla illerde kısıtlamalar değişecek mi? Kontrollü normalleşme devam edecek mi?

Bakanı 'nın başkanlığında toplandı. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniliyor.

9 Mart verilerine göre günlük 13 bin 755 yeni vaka tespit edildi. Vakaların artmasıyla illerdeki risk haritası da değişiyor. Kırmızı renkler çoğalıyor, mavi iller ise azalışa geçti. Önümüzdeki günlerde yayımlanacak yeni risk haritasıyla illerde kısıtlamalar değişecek.

Sağlık Bakanı Koca, dün yaptığı açıklamada, "Sınırlarımızı koruyalım. Virüsün ne zaman saldıracağı belli olmaz." dedi.

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