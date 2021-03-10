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Son dakika: Van Gölü'ndeki tekne faciasında flaş gelişme! 61 kaçak göçmen yaşamını yitirmişti

Son dakika haberi... 'nde, geçen yıl 27 Haziran'da 61 kaçak göçmenin yaşamını yitirdiği tekne faciası ile ilgili 6'sı tutuklu 12 sanığın yargılanmasına, 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. 3 Mayıs'a ertelenen duruşmada, 6 sanığın tutukluluk halinin devamına kararı verildi.

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Giriş Tarihi: 10.03.2021 Güncelleme Tarihi: 10.03.2021
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Son dakika: Van Gölü'ndeki tekne faciasında flaş gelişme! 61 kaçak göçmen yaşamını yitirmişti

'nde, geçen yıl 27 Haziran'da 61 kaçak göçmenin yaşamını yitirdiği tekne faciası ile ilgili 6'sı tutuklu 12 sanığın yargılanmasına, 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. 3 Mayıs'a ertelenen duruşmada, 6 sanığın tutukluluk halinin devamına kararı verildi.



OLAYIN GEÇMİŞİ
ilçesi Altınsaç Mahallesi'nde, geçen yıl 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında, kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan kuzenler Sedat ve için kayıp ihbarı yapıldı. Alabora olan tekneden yüzerek, kurtulan Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak, jandarmaya götürüldü.

Medeni Akbaş'ın verdiği bilgiler doğrultusunda, ile kaçak göçmenlerin bulunduğu teknenin battığı bölgede arama çalışması başlatıldı. Olayın ardından 11 gün sonra batan teknenin yeri, Çarpanak Adası'na 1 kilometre uzaklıkta, gölün 107 metre derinliği olarak tespit edildi. Ekiplerin ROV cihazıyla tespit edip, görüntülediği teknedeki 61 kaçak göçmenin cesedi, kancalama yöntemi ile gölden çıkarıldı.

'nın başlattığı soruşturma, 145 günde tamamlandı. Olayla ilgili 6'sı tutuklu 12 sanık hakkında 'nitelikli göçmen kaçakçılığı yapma' ve 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme' suçlarından iddianame hazırlandı. 43 sayfalık iddianame, Van 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. 12 kişi hakkında 38'er yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle kamu davası açıldı.



Hazırlanan iddianamede, teknedeki yolcu sayısının tespit edilemediği fakat 100'ün üzerinde yolcu bulunduğu belirtildi. Ayrıca tekne kaptanlarından Medeni Akbaş'ın jandarma ekiplerince yakalandığı, 'ın ise şu ana kadar ölü ya da sağ olarak bulunamadığı bilgileri kaydedildi. Bu nedenle tekne kaptanlarından Servet Akbaş da şüpheli olarak davada yer aldı. Ayrıca Akbaş'ın yaşama ihtimali olduğu değerlendirildiğinden başsavcılığın talebi üzerine Van 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nce hakkında yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.

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Van Gölü'ndeki tekne faciasında önemli gelişme! VAN GÖLÜ'NDEKİ TEKNE FACİASINDA ÖNEMLİ GELİŞME!
Van'daki tekne faciası: 61 göçmenin ölüme gidiş anları VAN'DAKİ TEKNE FACİASI: 61 GÖÇMENİN ÖLÜME GİDİŞ ANLARI
Tekne faciasında kan donduran iddia TEKNE FACİASINDA KAN DONDURAN İDDİA

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